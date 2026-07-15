Сьогодні, 15 липня, в Україні відзначають одне з ключових офіційних свят – День Української Державності, започаткований з ініціативи президента у 2021 році. Цей день пов’язаний із постаттю князя Володимира та вибором духовного і цивілізаційного шляху нашої країни.

Також 15 липня українці вшановують учасників миротворчих операцій. У світі на цей день припадає Всесвітній день навичок молоді, започаткований ООН, а також неофіційний День благодійності в соціальних медіа.

Православні віряни вшановують пам’ять святого рівноапостольного великого князя Володимира – хрестителя Київської Русі.

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Факти ICTV зібрали всі важливі події 15 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які прикмети побутують у народі та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 15 липня 2026 року

Цього дня православна церква згадує святого рівноапостольного князя Володимира – великого київського правителя, який приніс християнство на українські землі. Саме його вважають хрестителем Русі.

Володимир Святославович був сином князя Святослава Ігоровича. У 988 році, після прийняття хрещення в Херсонесі, він охрестив підвладні йому землі, започаткувавши християнську традицію у Київській Русі. Це стало основою для духовного й культурного розвитку держави, сприяло зростанню авторитету Києва як центру православ’я.

Постать князя Володимира відіграє ключову роль в історії України, адже саме з його ініціативи відбувся цивілізаційний злам, що визначив долю нашого народу на століття вперед.

Який сьогодні, 15 липня 2026 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають одразу три важливі події: День хрещення Русі – України, День Української Державності та День українських миротворців.

Хрещення Русі у 988 році стало поворотною подією в історії, яка визначила духовний і культурний шлях нашої держави. Саме на честь цієї події у 2008 році було започатковано офіційне свято.

День Української Державності встановлено у 2021 році, а з 2023-го його перенесено на 15 липня, щоб поєднати з вшануванням князя Володимира – хрестителя Русі. Це нагадування про джерела української державності, незалежної від російських наративів та пропаганди.

День українських миротворців вшановує військовослужбовців, які з 1992 року беруть участь у миротворчих місіях ООН. Українці служили в більш ніж 25 операціях по всьому світу, підтримуючи мир і безпеку в найгарячіших точках планети.

Хто святкує день ангела 15 липня 2026 року

Цього дня день ангела відзначають чоловіки з іменами Володимир, Василь та Петро.

Не забудьте привітати знайомих іменинників та сказати їм кільки теплих слів.

Що не можна робити 15 липня 2026 року

Працювати фізично: копати, прибирати, ремонтувати, займатися городом чи господарськими справами.

Використовувати гострі предмети – ножі, голки, ножиці.

Влаштовувати гучні святкування, вирушати в далекі поїздки чи подорожі.

Їсти м’ясо та іншу тваринну їжу – день сприяє посту.

Стригтися – це може викликати емоційну нестабільність або пригнічення.

Що можна робити сьогодні

Плануйте важливі справи, обирайте нові професійні напрями, визначайте цілі та робити рішучі кроки до змін.

Це гарний день для колективної діяльності – варто працювати разом, проводити зустрічі, долучатися до спільних обідів або молитов.

Рекомендується дотримання посту, очищення думок та емоційна стриманість. Саме тому корисно звернутись до мистецтва, читання духовної або глибокої літератури, відвідати театр, музей, послухати музику, яка викликає щирі емоції.

Народні прикмети на 15 липня 2026 року

Якщо ранок туманний – чекайте дощу.

Грім сьогодні – до зливи або бурі.

Західний вітер – до негоди найближчими днями.

Роса вранці – до вологої осені.

Жовте листя на липі – осінь прийде рано.

Якщо цвіркуни активні, а жаби голосно кумкають – буде дощ.

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