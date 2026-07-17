Сегодня, 17 июля, в Украине отмечают профессиональный праздник этнографов. В мире на эту дату приходится День международного правосудия, День татуировки и Всемирный день эмодзи, которые привлекают внимание к современным формам коммуникации и самовыражения.

Православные христиане вспоминают святую великомученицу Марину.

Факты ICTV собрали все важные события 17 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 17 июля 2026 года

В этот день православная церковь чтит память святой великомученицы Марины Антиохийской – одной из самых почитаемых женщин-святых.

Святая Марина родилась на территории современной Малой Азии в семье языческого жреца. После смерти матери девочку воспитывала женщина-христианка, обратившая ее в веру, за исповедание которой 15-летнюю Марину заключили в тюрьму и пытали, а затем обезглавили.

Великомученице молятся об исцелении, духовном освобождении и защите от нечистой силы. Ее мощи хранятся в Афинах, а ее честная рука – на горе Афон в монастыре Ватопед.

Какой сегодня, 17 июля 2026 года, день в Украине

17 июля в Украине неофициально отмечают День этнографа – профессиональный праздник исследователей народной культуры, быта и обычаев.

Интересно, что дата посвящена дню рождения Николая Миклухо-Маклая – выдающегося путешественника, антрополога, географа и этнографа, который стал легендой мировой науки благодаря своим исследованиям в Папуа-Новой Гвинее, Австралии и Океании.

Несмотря на то, что он был подданным Российской империи, сам Миклухо-Маклай почти всю сознательную жизнь провел за ее пределами. Свои знаковые исследования и открытия он делал в других странах. Также этнограф подчеркивал свое украинское происхождение. Его предками были запорожские казаки с Днепра, а родился исследователь в селе Малин на Черниговщине.

Впрочем, россияне по обычаю присваивать себе все, что оккупировала империя, переписывают историю, указывая местом рождения Миклухо-Маклая Новгородскую губернию. К слову, эту территорию московиты также аннексировали в 1478 году.

Кто празднует день ангела 17 июля 2026 года

В этот день свои именины отмечают Леонид, Вероника, Маргарита и Марина.

Особенно торжественно чествуют Марин, ведь в этот день вспоминают великомученицу, носившую это имя.

Имя Марина происходит от латинского marinus – “морская” или “принадлежащая морю”. Оно является символом силы, чистоты и духовной стойкости.

Что нельзя делать 17 июля 2026 года

Не начинайте новых дел и не отправляйтесь в путешествия.

Избегайте конфликтов и ссор.

Не оставляйте детей без присмотра – считалось, что в этот день они особенно нуждаются в защите.

Не выходите на улицу во время грозы – по народным поверьям, это может навлечь беду.

Не давайте и не берите в долг.

Не дарите вещи, связанные с огнем, например, зажигалки или свечи.

Что можно делать сегодня

В этот день хорошо заняться чтением, самообразованием, передачей знаний другим. Хорошим делом будет поддержка детей, учеников, забота о младшем поколении.

Для бизнеса день также удачный, а также для домашних дел и благотворительности.

В народе в этот день было принято есть рыбу или овсяные блюда, молиться святой Марине о здоровье, хорошем урожае и мире в семье.

Интересно, что именно 17 июля – один из немногих дней в месяце, когда употребление сладкого не только не вредит, но даже полезно. Также это прекрасный день для гадания.

Народные приметы на 17 июля 2026 года

Туман утром – к влажной, затяжной осени.

Дождь на Марину – зима будет ранней и снежной.

Ясное небо – август обещает быть теплым и солнечным.

Гром или молния – к дождливой осени или холодной зиме.

Северный или восточный ветер несет раннее похолодание.

Муравьи активно двигаются возле муравейника – к изменению погоды.

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