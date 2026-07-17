Какой праздник 17 июля 2026: поздравьте Марин и следите за детьми
Сегодня, 17 июля, в Украине отмечают профессиональный праздник этнографов. В мире на эту дату приходится День международного правосудия, День татуировки и Всемирный день эмодзи, которые привлекают внимание к современным формам коммуникации и самовыражения.
Православные христиане вспоминают святую великомученицу Марину.
Факты ICTV собрали все важные события 17 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 17 июля 2026 года
- Какой сегодня, 17 июля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 17 июля 2026 года
- Что нельзя делать 17 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 17 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 17 июля 2026 года
В этот день православная церковь чтит память святой великомученицы Марины Антиохийской – одной из самых почитаемых женщин-святых.
Святая Марина родилась на территории современной Малой Азии в семье языческого жреца. После смерти матери девочку воспитывала женщина-христианка, обратившая ее в веру, за исповедание которой 15-летнюю Марину заключили в тюрьму и пытали, а затем обезглавили.
Великомученице молятся об исцелении, духовном освобождении и защите от нечистой силы. Ее мощи хранятся в Афинах, а ее честная рука – на горе Афон в монастыре Ватопед.
Какой сегодня, 17 июля 2026 года, день в Украине
17 июля в Украине неофициально отмечают День этнографа – профессиональный праздник исследователей народной культуры, быта и обычаев.
Интересно, что дата посвящена дню рождения Николая Миклухо-Маклая – выдающегося путешественника, антрополога, географа и этнографа, который стал легендой мировой науки благодаря своим исследованиям в Папуа-Новой Гвинее, Австралии и Океании.
Несмотря на то, что он был подданным Российской империи, сам Миклухо-Маклай почти всю сознательную жизнь провел за ее пределами. Свои знаковые исследования и открытия он делал в других странах. Также этнограф подчеркивал свое украинское происхождение. Его предками были запорожские казаки с Днепра, а родился исследователь в селе Малин на Черниговщине.
Впрочем, россияне по обычаю присваивать себе все, что оккупировала империя, переписывают историю, указывая местом рождения Миклухо-Маклая Новгородскую губернию. К слову, эту территорию московиты также аннексировали в 1478 году.
Кто празднует день ангела 17 июля 2026 года
В этот день свои именины отмечают Леонид, Вероника, Маргарита и Марина.
Особенно торжественно чествуют Марин, ведь в этот день вспоминают великомученицу, носившую это имя.
Имя Марина происходит от латинского marinus – “морская” или “принадлежащая морю”. Оно является символом силы, чистоты и духовной стойкости.
Что нельзя делать 17 июля 2026 года
- Не начинайте новых дел и не отправляйтесь в путешествия.
- Избегайте конфликтов и ссор.
- Не оставляйте детей без присмотра – считалось, что в этот день они особенно нуждаются в защите.
- Не выходите на улицу во время грозы – по народным поверьям, это может навлечь беду.
- Не давайте и не берите в долг.
- Не дарите вещи, связанные с огнем, например, зажигалки или свечи.
Что можно делать сегодня
В этот день хорошо заняться чтением, самообразованием, передачей знаний другим. Хорошим делом будет поддержка детей, учеников, забота о младшем поколении.
Для бизнеса день также удачный, а также для домашних дел и благотворительности.
В народе в этот день было принято есть рыбу или овсяные блюда, молиться святой Марине о здоровье, хорошем урожае и мире в семье.
Интересно, что именно 17 июля – один из немногих дней в месяце, когда употребление сладкого не только не вредит, но даже полезно. Также это прекрасный день для гадания.
Народные приметы на 17 июля 2026 года
- Туман утром – к влажной, затяжной осени.
- Дождь на Марину – зима будет ранней и снежной.
- Ясное небо – август обещает быть теплым и солнечным.
- Гром или молния – к дождливой осени или холодной зиме.
- Северный или восточный ветер несет раннее похолодание.
- Муравьи активно двигаются возле муравейника – к изменению погоды.