Сьогодні, 17 липня, в Україні відзначають професійне свято етнографи. У світі на цю дату припадає День міжнародного правосуддя, День татуювання та Всесвітній день емоджі, які привертають увагу до сучасних форм комунікації та самовираження.

Православні християни згадують святу великомученицю Марину.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 17 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які прикмети побутують у народі та хто святкує іменини.

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Яке сьогодні церковне свято – 17 липня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Марини Антіохійської – однієї з найшанованіших жінок-святих.

Свята Марина народилася на території сучасної Малої Азії в родині язичницького жерця. Після смерті матері дівчинку виховувала жінка-християнка, що й навернула її у віру, за сповідування якої 15-річну Марину ув’язнили та катували, а відтак обезголовили.

Великомучениці моляться про зцілення, духовне визволення й захист від нечистої сили. Її мощі зберігаються в Афінах, а її чесна рука – на горі Афон у монастирі Ватопед.

Який сьогодні, 17 липня 2026 року, день в Україні

17 липня в Україні неофіційно відзначають День етнографа – професійне свято дослідників народної культури, побуту та звичаїв.

Цікаво, що дата присвячена дню народження Миколи Миклухо-Маклая – видатного мандрівника, антрополога, географа та етнографа, який став легендою світової науки завдяки своїм дослідженням у Папуа-Новій Гвінеї, Австралії та Океанії.

Попри те, що він був підданим Російської імперії, сам Миклухо-Маклай майже все свідоме життя провів поза її межами. Свої знакові дослідження та відкриття він робив в інших країнах. Також етнограф підкреслював своє українське походження. Його предками були запорозькі козаки з Дніпра, а народився дослідник у селі Малин на Чернігівщині.

Втім, росіяни за звичаєм привласнювати собі все, що окупувала імперія, переписують історію, вказуючи місцем народження Миклухо-Маклая Новгородську губернію. До слова, цю територію московити також анексували у 1478 році.

Хто святкує день ангела 17 липня 2026 року

Цього дня свої іменини відзначають Леонід, Вероніка, Маргарита та Марина.

Особливо урочисто вшановують Марин, адже цього дня згадують великомученицю, що носила це імʼя.

Ім’я Марина походить від латинського marinus – “морська” або “та, що належить до моря”. Воно є символом сили, чистоти й духовної стійкості.

Що не можна робити 17 липня 2026 року

Не починайте нових справ та не вирушайте у подорожі.

Уникайте конфліктів і сварок.

Не залишайте дітей без нагляду – вважалося, що цього дня вони особливо потребують захисту.

Не виходьте надвір під час грози – за народними віруваннями, це може накликати біду.

Не давайте і не беріть у борг.

Не даруйте речі, пов’язані з вогнем, наприклад, запальнички або свічки.

Що можна робити сьогодні

Цього дня добре зайнятися читанням, самоосвітою, передачею знань іншим. Гарною справою буде підтримка дітей, учнів, турбота про молодше покоління.

Для бізнесу день також вдалий, а також для домашніх справ та благодійності.

У народі цього дня було заведено їсти рибу або вівсяні страви, молитися до святої Марини за здоров’я, добрий урожай і мир у родині.

Цікаво, що саме 17 липня – один з небагатьох днів у місяці, коли вживання солодкого не лише не шкодить, а навіть корисне. Також це чудовий день для ворожіння.

Народні прикмети на 17 липня 2026 року

Туман вранці – до вологої, затяжної осені.

Дощ на Марину – зима буде ранньою й сніжною.

Ясне небо – серпень обіцяє бути теплим і сонячним.

Грім чи блискавка – до дощової осені або холодної зими.

Північний або східний вітер несе раннє похолодання.

Мурахи активно рухаються біля мурашника — на зміну погоди.

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