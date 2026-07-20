В Ильин день почитают ветхозаветного пророка Илью, которого в народе считали громовержцем и защитником от злых сил.

Издавна этот день обозначал смену погоды во второй половине лета. В народе считалось, что именно с Ильи начинаются грозы. Впрочем, сейчас климат меняется, поэтому не все старые погодные приметы действуют в современных условиях.

В 2026 году украинские верующие будут почитать святого по новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла в сентябре 2023 года.

Сейчас смотрят

Поэтому если вас интересует, когда Ильин день, какие запреты существуют и почему он важен для украинцев – все ответы вы найдете в материале Фактов ICTV.

Когда день Ильи в 2026 году – дата

В 2026 году Ильин день отмечают 20 июля. Праздник выпадает на понедельник. По старому стилю, святого Илью вспоминали 2 августа.

Также на эту дату приходится день ангела Ильи по новому календарю. Если среди родных или друзей у вас есть кто-то по имени Илья – не забудьте поздравить его именно 20 июля.

Кто такой пророк Илья – история

Пророк Илья – один из самых известных святых в христианстве. Он жил в IX веке до нашей эры в Израиле, боролся с идолопоклонством и призывал людей к вере в единого Бога.

Согласно Библии, Илья творил настоящие чудеса: останавливал дожди, вызывал огонь с неба, воскрешал мертвых и в конце концов был взят живым на небо в огненной колеснице.

В украинской традиции пророк Илья стал преемником языческого Перуна – бога грома и молний. Именно поэтому в народе его почитали как защитника от гроз, пожаров и стихийных бедствий.

Ильин день 2026 – традиции

Праздник считался границей лета. В народе говорили: “До обеда лето, после обеда – осень”. С этого дня начинали холодать ночи, а хозяева спешили завершить жатву, добавляя “кто до Ильи не скосил – тому уже и не надо”.

Ильин день – это также время первого урожая. В древности в церковь несли овощи, колосья, мед. Люди молились за хороший урожай овощей, мирное небо и здоровье семьи. Дома накрывали стол и угощали родственников, потому что “на Илью – новый хлеб на столе”.

Еще Илья считался покровителем молодоженов. Согласно поверьям, брак, заключенный в этот день, будет крепким и счастливым.

Что нельзя делать в Ильин день 2026

Есть много поверий и запретов, связанных с этим праздником. Некоторые из них – церковные, другие – народные. Если вас интересует, что нельзя делать в день Ильи, вот самые распространенные советы.

Купаться. Считалось, что после Ильи вода становится холодной, а злые духи прячутся в реках и могут утащить человека на дно.

Работать в поле. В этот день нельзя косить, пахать или сеять. Люди верили, что за работу в праздник пророка Ильи может наказать гроза или молния.

Выпускать скот на пастбище. Хозяева боялись, что злые силы могут принять облик животного.

Охотиться и рыбачить, потому что “на Илью добыча не твоя, а пророческая”.

Смотреть в зеркало после захода солнца. По поверью, туда ночью могут заглядывать темные силы.

Эти запреты – часть народной мудрости, которая формировалась веками. Поэтому даже если вы не верите в приметы, лучше просто отдохните и проведите день в мире и покое.

Приметы на Ильин день

Если на Илью гроза – зима будет холодной и снежной.

Намокнуть под дождем в этот день – к крепкому здоровью.

Много комаров – жди хорошей погоды.

Если жара – зима будет морозной.

Тихая погода – к теплой осени.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.