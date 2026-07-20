В Іллін день вшановують старозавітного пророка Іллю, якого в народі вважали громовержцем і захисником від злих сил.

З давніх-давен цей день позначав зміну погоди в другій половині літа. У народі вважалося, що саме з Іллі починаються грози. Утім, зараз клімат змінюється, тому не всі старі погодні прикмети діють за сучасних умов.

У 2026 році українські віряни вшановуватимуть святого за новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла у вересні 2023 року.

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Тож якщо вас цікавить, коли Іллін день, які заборони існують, і чому він важливий для українців – всі відповіді знайдете у матеріалі Фактів ICTV.

Коли день Іллі у 2026 році – дата

У 2026 році Іллін день відзначають 20 липня. Свято припадає на понеділок. За старим стилем, святого Іллю згадували 2 серпня.

Також на цю дату припадає день ангела Іллі за новим календарем. Якщо серед рідних чи друзів у вас є хтось на імʼя Ілля – не забудьте привітати його саме 20 липня.

Хто такий пророк Ілля – історія

Пророк Ілля – один із найвідоміших святих у християнстві. Він жив у IX столітті до нашої ери в Ізраїлі, боровся з ідолопоклонством і закликав людей до віри в єдиного Бога.

За Біблією, Ілля творив справжні чудеса: зупиняв дощі, викликав вогонь з неба, воскрешав мертвих і врешті був узятий живим на небо у вогняній колісниці.

В українській традиції пророк Ілля став наступником язичницького Перуна – бога грому і блискавок. Саме тому у народі його шанували як захисника від гроз, пожеж і стихійного лиха.

Іллін день 2026 – традиції

Свято вважалося межею літа. У народі казали: “До обіду літо, після обіду – осінь”. З цього дня починали холонути ночі, а господарі поспішали завершити жнива, додаючи “хто до Іллі не скосив – тому вже й не треба”.

Іллін день – це також час першого врожаю. У давнину до церкви несли овочі, колосся, мед. Люди молилися за добрий збір городини, мирне небо й здоров’я родини. Вдома накривали стіл і пригощали родичів, бо “На Іллю – новий хліб на столі”.

Ще Ілля вважався покровителем молодят. Згідно з віруваннями, узятий цього дня шлюб буде міцним і щасливим.

Що не можна робити в Іллін день 2026

Є багато повір’їв і заборон, пов’язаних з цим святом. Деякі з них – церковні, інші – з народу. Якщо вас цікавить, що не можна робити на день Іллі, ось найпоширеніші поради.

Купатися. Вважалося, що після Іллі вода стає холодною, а злі духи ховаються в річках і можуть потягнути людину на дно.

Працювати в полі. У цей день не можна косити, орати чи сіяти. Люди вірили, що за працю на свято пророка Іллі може покарати гроза або блискавка.

Випускати худобу на пасовище. Господарі боялися, що злі сили можуть прийняти вигляд тварини.

Полювати і рибалити, бо “На Іллю здобич не твоя, а пророча”.

Дивитися у дзеркало після заходу сонця. За повір’ям, туди вночі можуть заглядати темні сили.

Ці заборони – частина народної мудрості, яка формувалась століттями. Тож навіть якщо ви не вірите в прикмети, краще просто відпочиньте та проведіть день у мирі та спокої.

Прикмети на Іллін день

Якщо на Іллю гроза – зима буде холодною і сніжною.

Намокнути під дощем у цей день – до міцного здоров’я.

Багато комарів – чекай гарної погоди.

Якщо спека – зима буде морозною.

Тиха погода – на теплу осінь.

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