В Іллін день вшановують старозавітного пророка Іллю, якого в народі вважали громовержцем і захисником від злих сил.

З давніх-давен цей день позначав зміну погоди в другій половині літа. У народі вважалося, що саме з Іллі починаються грози. Утім, зараз клімат змінюється, тому не всі старі погодні прикмети діють за сучасних умов.

У 2026 році українські віряни вшановуватимуть святого за новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла у вересні 2023 року.

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Тож якщо вас цікавить, коли Іллін день, які заборони існують, і чому він важливий для українців – всі відповіді знайдете у матеріалі Фактів ICTV.

Коли день Іллі у 2026 році – дата

У 2026 році Іллін день відзначають 20 липня. Свято припадає на понеділок. За старим стилем, святого Іллю згадували 2 серпня.

Також на цю дату припадає день ангела Іллі за новим календарем. Якщо серед рідних чи друзів у вас є хтось на імʼя Ілля – не забудьте привітати його саме 20 липня.

Хто такий пророк Ілля – історія

Пророк Ілля – один із найвідоміших святих у християнстві. Він жив у IX столітті до нашої ери в Ізраїлі, боровся з ідолопоклонством і закликав людей до віри в єдиного Бога.

За Біблією, Ілля творив справжні чудеса: зупиняв дощі, викликав вогонь з неба, воскрешав мертвих і врешті був узятий живим на небо у вогняній колісниці.

В українській традиції пророк Ілля став наступником язичницького Перуна – бога грому і блискавок. Саме тому у народі його шанували як захисника від гроз, пожеж і стихійного лиха.

Іллін день 2026 – традиції

Свято вважалося межею літа. У народі казали: “До обіду літо, після обіду – осінь”. З цього дня починали холонути ночі, а господарі поспішали завершити жнива, додаючи “хто до Іллі не скосив – тому вже й не треба”.

Іллін день – це також час першого врожаю. У давнину до церкви несли овочі, колосся, мед. Люди молилися за добрий збір городини, мирне небо й здоров’я родини. Вдома накривали стіл і пригощали родичів, бо “На Іллю – новий хліб на столі”.

Ще Ілля вважався покровителем молодят. Згідно з віруваннями, узятий цього дня шлюб буде міцним і щасливим.

Що не можна робити в Іллін день 2026

Є багато повір’їв і заборон, пов’язаних з цим святом. Деякі з них – церковні, інші – з народу. Якщо вас цікавить, що не можна робити на день Іллі, ось найпоширеніші поради.

  • Купатися. Вважалося, що після Іллі вода стає холодною, а злі духи ховаються в річках і можуть потягнути людину на дно.
  • Працювати в полі. У цей день не можна косити, орати чи сіяти. Люди вірили, що за працю на свято пророка Іллі може покарати гроза або блискавка.
  • Випускати худобу на пасовище. Господарі боялися, що злі сили можуть прийняти вигляд тварини.
  • Полювати і рибалити, бо “На Іллю здобич не твоя, а пророча”.
  • Дивитися у дзеркало після заходу сонця. За повір’ям, туди вночі можуть заглядати темні сили.

Ці заборони – частина народної мудрості, яка формувалась століттями. Тож навіть якщо ви не вірите в прикмети, краще просто відпочиньте та проведіть день у мирі та спокої.

Прикмети на Іллін день

  • Якщо на Іллю гроза – зима буде холодною і сніжною.
  • Намокнути під дощем у цей день – до міцного здоров’я.
  • Багато комарів – чекай гарної погоди.
  • Якщо спека – зима буде морозною.
  • Тиха погода – на теплу осінь.
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