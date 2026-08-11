Во вторник, 11 августа, в мире отмечают сразу несколько необычных праздников.

В частности, сегодня чествуют стальные барабаны, ставшие символом карибской культуры, и День хип-хопа, напоминающий об истории музыкального движения, зародившегося в Бронксе и впоследствии покорившего мир.

Также 11 августа отмечают Всемирный день кинетического песка.

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По церковному календарю в этот день почитают святого мученика Евпла.

Факты ICTV рассказывают, какой праздник отмечают 11 августа, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто отмечает день ангела.

Какой сегодня церковный праздник — 11 августа 2026 года

Православные христиане в этот день почитают святого мученика Евпла Катанского — архидиакона из города Катания на острове Сицилия, который пострадал за веру во время Диоклетианова гонения в 304 году.

Евпл был заключен в тюрьму за исповедование христианства, подвергнут пыткам, а затем казнен мечом, когда не отрекся от своей веры. Мощи святого хранятся в итальянском городе Тревико.

Кто празднует день ангела 11 августа 2026 года

В этот день именины празднуют Василий, Макарий, Максим, Марк, Александра, Федора и Мария.

Если среди ваших родных или знакомых есть обладатели и обладательницы этих имен, не забудьте их поздравить, пожелать духовной силы, здоровья и мира вокруг и в сердце.

Что нельзя делать 11 августа 2026 года

Давать или брать деньги в долг — считается, что можно отдать свою удачу.

Ссориться, обижать близких или проклинать кого-то.

Работать в саду, огороде или шить — особенно женщинам, потому что это может навлечь потери в семье.

Назначать важные дела или начинать новые проекты.

Проходить лечебные процедуры — их эффект может быть непредсказуемым или даже вредным.

Издеваться над животными или бить калину — в народе это считалось тяжким грехом, который оборачивается болезнями.

Что можно делать сегодня

Этот день способствует глубоким эмоциональным и духовным переживаниям. Если вы почувствуете потребность уединиться — не сопротивляйтесь.

Хорошей идеей будет посетить выставку, музей, театр или просто посмотреть глубокий фильм или почитать поэзию. Душа нуждается не в развлечениях, а в сопереживании.

Можно провести время с близкими, говорить искренние, добрые слова — люди сегодня особенно чувствительны к теплу.

Избегайте пассивности — легкая физическая нагрузка или прогулка помогут не погрязнуть в апатии. Хорошо отказаться от вредных привычек.

Народные приметы на 11 августа 2026 года

Если день ясный и безоблачный — сентябрь будет сухим и теплым.

Много паутины в воздухе — к долгому бабьему лету.

Орехов в лесу много — зима будет холодной.

Туман утром — жди хорошего урожая ячменя.

Если овес зазеленел во второй раз — осень будет дождливой.

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