У вівторок, 11 серпня, у світі відзначають одразу кілька незвичайних свят.

Зокрема, сьогодні вшановують сталеві барабани, які стали символом карибської культури, та відзначають День хіп-хопу, що нагадує про історію музичного руху, який зародився у Бронксі й згодом підкорив світ.

Також 11 серпня відзначають Всесвітній день кінетичного піску.

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За церковним календарем цього дня вшановують святого мученика Євпла.

Факти ICTV розповідають, яке свято відзначають 11 серпня, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 11 серпня 2026 року

Православні християни цього дня вшановують святого мученика Євпла Катанського – архідиякона з міста Катанія на острові Сицилія, який постраждав за віру під час Діоклетіанового переслідування у 304 році.

Євпла ув’язнили за сповідування християнства, піддавали тортурам, а згодом стратили мечем, коли той не зрікся віри. Мощі святого зберігаються в італійському місті Тревіко.

Хто святкує день ангела 11 серпня 2026 року

Цього дня іменини святкують Василі, Макари, Максими, Марки, Олександри, Федори та Марії.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є власники та власниці цих імен, не забудьте їх привітати, побажати духовної сили, здоров’я та миру навколо й у серці.

Що не можна робити 11 серпня 2026 року

Давати або брати гроші в борг – вважається, що можна віддати свою удачу.

Сваритися, ображати близьких чи проклинати когось.

Працювати в саду, городі або шити – особливо жінкам, бо це може накликати втрати в родині.

Призначати важливі справи чи починати нові проєкти.

Проходити лікувальні процедури – їхній ефект може бути непередбачуваним або навіть шкідливим.

Знущатися з тварин або бити калину – в народі це вважалося важким гріхом, який призводить до хвороб.

Що можна робити сьогодні

Цей день сприяє глибоким емоційним і духовним переживанням. Якщо ви відчуєте потребу усамітнитися — не чиніть опору.

Гарною ідеєю буде відвідати виставку, музей, театр або просто подивитися глибокий фільм чи почитати поезію. Душа потребує не розваг, а співпереживання.

Можна провести час ыз близькими, говорити щирі, добрі слова – люди сьогодні особливо чутливі до тепла.

Уникайте пасивності – легке фізичне навантаження або прогулянка допоможуть не загрузнути в апатії. Добре відмовитися від шкідливих звичок.

Народні прикмети на 11 серпня 2026 року

Якщо день ясний і безхмарний — вересень буде сухим і теплим.

Багато павутини в повітрі — до довгого бабиного літа.

Горіхів у лісі багато — зима буде холодною.

Туман зранку — чекай на добрий врожай ячменю.

Якщо овес зазеленів вдруге — осінь буде дощовою.

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