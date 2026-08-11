Яке свято 11 серпня 2026 та чому цього дня не працюють на городі
У вівторок, 11 серпня, у світі відзначають одразу кілька незвичайних свят.
Зокрема, сьогодні вшановують сталеві барабани, які стали символом карибської культури, та відзначають День хіп-хопу, що нагадує про історію музичного руху, який зародився у Бронксі й згодом підкорив світ.
Також 11 серпня відзначають Всесвітній день кінетичного піску.
За церковним календарем цього дня вшановують святого мученика Євпла.
Факти ICTV розповідають, яке свято відзначають 11 серпня, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.
- Яке сьогодні церковне свято – 11 серпня 2026 року
- Хто святкує день ангела 11 серпня 2026 року
- Що не можна робити 11 серпня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 11 серпня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 11 серпня 2026 року
Православні християни цього дня вшановують святого мученика Євпла Катанського – архідиякона з міста Катанія на острові Сицилія, який постраждав за віру під час Діоклетіанового переслідування у 304 році.
Євпла ув’язнили за сповідування християнства, піддавали тортурам, а згодом стратили мечем, коли той не зрікся віри. Мощі святого зберігаються в італійському місті Тревіко.
Хто святкує день ангела 11 серпня 2026 року
Цього дня іменини святкують Василі, Макари, Максими, Марки, Олександри, Федори та Марії.
Якщо серед ваших рідних або знайомих є власники та власниці цих імен, не забудьте їх привітати, побажати духовної сили, здоров’я та миру навколо й у серці.
Що не можна робити 11 серпня 2026 року
- Давати або брати гроші в борг – вважається, що можна віддати свою удачу.
- Сваритися, ображати близьких чи проклинати когось.
- Працювати в саду, городі або шити – особливо жінкам, бо це може накликати втрати в родині.
- Призначати важливі справи чи починати нові проєкти.
- Проходити лікувальні процедури – їхній ефект може бути непередбачуваним або навіть шкідливим.
- Знущатися з тварин або бити калину – в народі це вважалося важким гріхом, який призводить до хвороб.
Що можна робити сьогодні
Цей день сприяє глибоким емоційним і духовним переживанням. Якщо ви відчуєте потребу усамітнитися — не чиніть опору.
Гарною ідеєю буде відвідати виставку, музей, театр або просто подивитися глибокий фільм чи почитати поезію. Душа потребує не розваг, а співпереживання.
Можна провести час ыз близькими, говорити щирі, добрі слова – люди сьогодні особливо чутливі до тепла.
Уникайте пасивності – легке фізичне навантаження або прогулянка допоможуть не загрузнути в апатії. Добре відмовитися від шкідливих звичок.
Народні прикмети на 11 серпня 2026 року
- Якщо день ясний і безхмарний — вересень буде сухим і теплим.
- Багато павутини в повітрі — до довгого бабиного літа.
- Горіхів у лісі багато — зима буде холодною.
- Туман зранку — чекай на добрий врожай ячменю.
- Якщо овес зазеленів вдруге — осінь буде дощовою.