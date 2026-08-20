В четверг, 20 августа 2026 года, в Украине и во всем мире отмечают сразу несколько интересных дат. Среди них – Всемирный день лени, День виртуальных миров, Международный день медицинского транспорта и Всемирный день комаров.

По новому церковному календарю православные верующие 20 августа чтят пророка Самуила, мучеников Севира, Мемнона и 37 воинов, а также преподобного Антония Оптинского.

С этим днем связаны народные традиции, приметы и определенные запреты, которых издавна придерживались украинцы.

Сейчас смотрят

Какой сегодня праздник 20 августа 2026 года, кто отмечает день ангела, чего нельзя делать и какие народные приметы связаны с этой датой – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня церковный праздник – 20 августа 2026 года

В этот день православная церковь чтит несколько важных личностей, в частности 20 августа считается днем памяти мучеников Севира, Мемнона и с ними 37 мучеников. Они погибли за веру во Христа, подвергшись жестоким пыткам.

Также в этот день вспоминают ветхозаветного пророка Самуила. Он жил более чем за тысячу лет до Рождества Христова и уже в 12 лет сделал свое первое пророчество, которое сбылось. В течение жизни Самуил был верховным судьей Израиля, а его мощи в IV веке были перенесены из Иудеи в Константинополь. Пророка считают покровителем и защитником всех обездоленных.

Кроме того, церковь чтит преподобного Антония Оптинского. Вместе с братьями он поселился в Оптинской пустыне, где стал настоятелем скита. Святого помнят как духовного наставника, который благодаря молитвам и переписке помогал многим людям найти правильный путь в жизни.

Кто празднует день ангела 20 августа 2026 года

Именины в этот день отмечают Виктории, Владимиры, Иваны, Максимы, Тимофеи и Федоры. Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела.

Что нельзя делать 20 августа 2026 года

Ругаться, сплетничать, сквернословить.

Стричь волосы и ногти – считается, что это может сократить жизнь или принести несчастье.

Заводить новые знакомства – могут оказаться неудачными или проблемными.

Начинать новые дела и проводить финансовые операции – день неблагоприятен для этого.

Оставлять детей без присмотра – может привести к опасностям.

Отказывать в помощи нуждающимся – считается грехом.

Что можно делать сегодня

20 августа считается днем, когда лучше отдохнуть, провести время спокойно и без суеты. Это хороший момент, чтобы побыть с родными или друзьями, избегать ссор и нервозности.

В этот день стоит посвятить время созданию уюта в доме – это поможет уравновесить внутреннее состояние и обеспечить комфорт.

Хорошо подойдут практики релакса – массаж, сауна, медитация или просто отдых.

Наши предки верили, что расчесывание волос деревянной расческой в этот день приносит богатство, а стрижка или новая прическа – радость и счастье.

Народные приметы на 20 августа 2026 года

Аисты летят высоко в небе – осень будет теплой.

Много рябины – к частым осенним дождям.

Ясная и теплая погода в этот день – к сухой осени.

Дождь или пасмурно – осень будет влажной.

Роса утром или низкий туман – к нескольким дням хорошей погоды.

Красный закат – к ранним заморозкам.

Высоко плывут облака – к ясной погоде.

Журавли летят высоко и неторопливо – осень будет длинной и теплой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.