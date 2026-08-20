У четвер, 20 серпня 2026 року, в Україні та світі відзначають одразу кілька цікавих дат. Серед них – Всесвітній день ліні, День віртуальних світів, Міжнародний день медичного транспорту та Всесвітній день москітів.

За новим церковним календарем православні віряни 20 серпня вшановують пророка Самуїла, мучеників Севіра, Мемнона і 37 воїнів, а також преподобного Антонія Оптинського. Із цим днем пов’язані народні традиції, прикмети та певні заборони, яких здавна дотримувалися українці.

Яке сьогодні свято 20 серпня 2026 року, хто відзначає день ангела, що не можна робити та які народні прикмети пов’язані з цією датою – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Яке сьогодні церковне свято – 20 серпня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує кілька важливих постатей, зокрема 20 серпня вважається днем памʼяті мучеників Севіра, Мемнона та з ними 37 мучеників. Вони загинули за віру у Христа, зазнавши пепед тим жорстоких катувань.

Також цього дня згадують старозавітного пророка Самуїла. Він жив більш ніж за тисячу років до Різдва Христового і вже у 12 років зробив своє перше пророцтво, яке збулося. Протягом життя Самуїл був верховним суддею Ізраїля, а його мощі у IV столітті були перенесені з Юдеї до Константинополя. Пророка вважають заступником і захисником усіх знедолених.

Крім того, церква вшановує преподобного Антонія Оптинського. Разом із братами він оселився в Оптиній пустелі, де став настоятелем скиту. Святого пам’ятають як духовного наставника, який завдяки молитвам та листуванню допомагав багатьом людям знайти правильний шлях у житті.

Хто святкує день ангела 20 серпня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Віктори, Володимири, Івани, Максими, Тимофії та Федори. Не забудьте привітати рідних та близьких з днем ангела.

Що не можна робити 20 серпня 2026 року

Лаятися, пліткувати, лихословити.

Стригти волосся та нігті – вважається, що це може скоротити життя чи принести нещастя.

Заводити нові знайомства – можуть виявитися невдалими або проблемними.

Починати нові справи й проводити фінансові операції – день несприятливий для цього.

Залишати дітей без нагляду – може призвести до небезпек.

Відмовляти у допомозі нужденним – вважається гріхом.

Що можна робити сьогодні

20 серпня вважається днем, коли краще відпочити, провести час спокійно й без метушні. Це гарний момент, аби побути з рідними чи друзями, уникати сварок та нервозності.

У цей день варто присвятити час створенню затишку в домі – це допоможе врівноважити внутрішній стан і забезпечити комфорт.

Добре підійдуть практики релаксу – масаж, сауна, медитація чи просто відпочинок.

Наші предки вірили, що розчісування волосся дерев’яним гребінцем цього дня приносить багатство, а стрижка чи нова зачіска – радість і щастя.

Народні прикмети на 20 серпня 2026 року

Лелеки летять високо у небі – осінь буде теплою.

Багато горобини – до частих осінніх дощів.

Ясна і тепла погода цього дня – на суху осінь.

Дощ чи похмуро – осінь буде вологою.

Роса зранку або низький туман – на кілька днів гарної погоди.

Червоний захід сонця – до ранніх заморозків.

Високо пливуть хмари – на ясну погоду.

Журавлі летять високо й неквапливо – осінь буде довгою й теплою.

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