Декабрь — последний месяц года, на который приходится немало профессиональных, государственных, международных и церковных праздников. В этот период украинцы будут отмечать День Вооруженных сил Украины, День местного самоуправления, День энергетика, Рождество Христово и другие важные даты.

Также в декабре верующие будут чтить память святых, а украинцы будут праздновать именины.

Какие праздники в декабре 2026 года будут отмечать в Украине, какие церковные даты есть в календаре и предусмотрены ли дополнительные выходные, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Календарь праздников на декабрь 2026 года

В декабре украинцев ждут профессиональные праздники, памятные даты и международные события. Среди них — праздники, посвященные военнослужащим, работникам государственных учреждений, энергетикам, дипломатам и представителям других профессий.

Список праздников в декабре 2026 года:

1 декабря — День работников прокуратуры.

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью.

4 декабря — День ракетных войск и артиллерии.

5 декабря — День работников статистики.

6 декабря — День Вооруженных сил Украины.

7 декабря — День местного самоуправления.

10 декабря — День прав человека.

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

13 декабря — День благотворительности.

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

15 декабря — День работников суда.

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.

19 декабря — День адвокатуры.

22 декабря — День энергетика и День работников дипломатической службы.

24 декабря — День работников архивных учреждений.

25 декабря — Рождество Христово.

Государственные праздники в декабре 2026 года: будут ли дополнительные выходные

В декабре 2026 года украинцев ждет один государственный праздник — Рождество Христово, которое отмечают 25 декабря. В обычных условиях эта дата относится к праздничным и нерабочим дням в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Однако во время военного положения правила относительно праздничных и нерабочих дней не применяются. Это предусмотрено статьей 6 закона №2136-IX.

Поэтому 25 декабря 2026 года не предусматривает дополнительного выходного для работников. Другие профессиональные, памятные и международные даты также не влияют на график работы.

Церковные праздники в декабре 2026 года

В декабре верующие будут отмечать Рождество Христово, чтить память святителя Николая Чудотворца, апостолов, пророков, мучеников и других святых. Также в этом месяце есть несколько важных предрождественских дат.

Церковные праздники в декабре 2026 года по календарю Православной церкви Украины:

1 декабря — пророка Наума и праведного Филарета Милостивого.

2 декабря — пророка Аввакума, преподобных Афанасия и Афанасия, затворников Киево-Печерских, священномученика Порфирия, епископа Симферопольского, и преподобного Алексия Карпаторусского.

3 декабря — пророка Софонии, преподобных Феодула и Иоанна, священномученика Федора.

4 декабря — великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, преподобного Иоанна Дамаскина.

5 декабря — преподобного Саввы Освященного, мученика Анастасия, преподобных Кириона и Захарии.

6 декабря — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

7 декабря — святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Иоанна Печерского, преподобного Павла и мученицы Филофеи.

8 декабря — преподобного Патапия, апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора.

9 декабря — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророчицы Анны, матери пророка Самуила, преподобного Стефана и иконы Божией Матери Нечаянная Радость.

10 декабря — святителя Иоасафа, епископа Белгородского, и преподобной Ангелины.

11 декабря — преподобного Даниила Столпника, преподобных Никона Печерского и Луки.

12 декабря — святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра и мученика Разумника (Синезия).

13 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии, преподобных Аркадия, Мардария Печерского и Арсения, святителя Досифея.

14 декабря — мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, а также мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

15 декабря — святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского, и Собор Крымских святых.

16 декабря — пророка Аггея, мученика Марина и блаженной царицы Феофании.

17 декабря — пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

18 декабря — мучеников Севастиана и его воинов, мученицы Зои, святителя Модеста и преподобного Михаила.

19 декабря — мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца Печерского, мучеников Илии, Прова и Ариса, священномученика Тимофея и святителя Григория.

20 декабря — святых отцов, священномученика Игнатия Богоносца, преподобного Игнатия Печерского и Новодворской и Ленковской (Новгород-Северской) икон Божией Матери, называемой Спасительница утопающих.

21 декабря — мученицы Иулиании, святителя Петра, митрополита Киевского, и святителя Филарета.

22 декабря — великомученицы Анастасии Узорешительницы.

23 декабря — мучеников на Крите: Феодула, Сатурнина, Евпора, Геласия и других.

24 декабря — Навечерие Рождества Христова, преподобного Кукши Одесского, преподобномученицы Евгении и с ней мучеников Прота, Иакинфа и мученицы Клавдии, преподобного Николая.

25 декабря — Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы, преподобного Константина и Виленско-Остробрамских икон Божией Матери, именуемых Трех радостей и Милостивая.

27 декабря — праведного Иосифа Обручника, Давида, царя, Иакова, брата Господня, апостола, первомученика и архидиакона Стефана и преподобного Федора.

28 декабря — апостола от 70-ти Никанора и память 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомидии.

29 декабря — преподобного Маркела, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, Феофила и Иоанна Печерских.

30 декабря — апостола от 70-ти Тимона, мученицы Анисии и преподобной Феодоры.

31 декабря — преподобной Мелании Римлянки и святителя Петра Могилы, митрополита Киевского.

Дни ангела в декабре

В декабре свои именины отмечают мужчины и женщины с разными именами.

1 декабря — Дмитрий, Антон.

2 декабря — Мария, Андрей, Владимир, Антонина, Кирилл, Вера, Борис, Матвей, Иван, Маргарита, Константин, Николай, Моисей, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

3 декабря — Георгий, Савва, Гавриил, Андрей, Николай, Иван, Федор.

4 декабря — Варвара, Екатерина, Анастасия, Василий, Кира, Геннадий, Дмитрий, Иван, Александр, Николай, Алексей, Юлия.

5 декабря — Савва, Илья, Геннадий, Захар, Сергей.

6 декабря — Николай, Максим.

7 декабря — Михаил, Антон, Василий, Иван, Григорий, Игнатий, Лев, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.

8 декабря — Кирилл, Анфиса.

9 декабря — Анна, Василий, Степан, Владимир, Александр, Софрон.

10 декабря — Ангелина, Татьяна, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Александра, Алексей, Петр, Сергей, Степан.

11 декабря — Лука, Даниил, Иван, Николай, Петр.

12 декабря — Александр, Спиридон.

13 декабря — Арсений, Аркадий, Василий, Григорий, Владимир, Евгений, Иван, Емельян, Николай, Александр, Алексей, Яков.

14 декабря — Филимон, Николай.

15 декабря — Илларион, Сусанна, Василий, Иона, Александр, Павел, Степан, Трифон.

16 декабря — София, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен.

17 декабря — Никита, Даниил, Денис, Иван, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.

18 декабря — Зоя, Вера, Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей.

19 декабря — Аглая, Тимофей, Григорий, Илья.

20 декабря — Игнат, Антон, Даниил, Иван, Ян.

21 декабря — Ульяна, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Юлиана.

22 декабря — Анна, Анастасия, Дмитрий, Теодор, Федор.

23 декабря — Давид, Василий, Иван, Макар, Павел, Ян.

24 декабря — Евгения, Агата, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

25 декабря — Мария, Августина, Агриппина, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Ефим.

26 декабря — Лука, Антонина, Степан, Теодор, Тихон, Федор.

27 декабря — Агата, Степан, Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Ефим.

28 декабря — Варвара, Агриппина, Вениамин, Анна, Георгий, Евдокия, Егор, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Мотрена, Наталья, Ян.

29 декабря — Арина, Анисия, Антон, Даниил, Лев, Макар, Мария.

30 декабря — Богдан, Эмилия, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян.

31 декабря — Мелания, Петр, Михаил.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.