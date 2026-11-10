Праздники в декабре 2026: что будут отмечать украинцы в конце года
Декабрь — последний месяц года, на который приходится немало профессиональных, государственных, международных и церковных праздников. В этот период украинцы будут отмечать День Вооруженных сил Украины, День местного самоуправления, День энергетика, Рождество Христово и другие важные даты.
Также в декабре верующие будут чтить память святых, а украинцы будут праздновать именины.
Какие праздники в декабре 2026 года будут отмечать в Украине, какие церковные даты есть в календаре и предусмотрены ли дополнительные выходные, читайте в материале Фактов ICTV.
Календарь праздников на декабрь 2026 года
В декабре украинцев ждут профессиональные праздники, памятные даты и международные события. Среди них — праздники, посвященные военнослужащим, работникам государственных учреждений, энергетикам, дипломатам и представителям других профессий.
Список праздников в декабре 2026 года:
- 1 декабря — День работников прокуратуры.
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью.
- 4 декабря — День ракетных войск и артиллерии.
- 5 декабря — День работников статистики.
- 6 декабря — День Вооруженных сил Украины.
- 7 декабря — День местного самоуправления.
- 10 декабря — День прав человека.
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
- 13 декабря — День благотворительности.
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
- 15 декабря — День работников суда.
- 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.
- 19 декабря — День адвокатуры.
- 22 декабря — День энергетика и День работников дипломатической службы.
- 24 декабря — День работников архивных учреждений.
- 25 декабря — Рождество Христово.
Государственные праздники в декабре 2026 года: будут ли дополнительные выходные
В декабре 2026 года украинцев ждет один государственный праздник — Рождество Христово, которое отмечают 25 декабря. В обычных условиях эта дата относится к праздничным и нерабочим дням в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.
Однако во время военного положения правила относительно праздничных и нерабочих дней не применяются. Это предусмотрено статьей 6 закона №2136-IX.
Поэтому 25 декабря 2026 года не предусматривает дополнительного выходного для работников. Другие профессиональные, памятные и международные даты также не влияют на график работы.
Церковные праздники в декабре 2026 года
В декабре верующие будут отмечать Рождество Христово, чтить память святителя Николая Чудотворца, апостолов, пророков, мучеников и других святых. Также в этом месяце есть несколько важных предрождественских дат.
Церковные праздники в декабре 2026 года по календарю Православной церкви Украины:
- 1 декабря — пророка Наума и праведного Филарета Милостивого.
- 2 декабря — пророка Аввакума, преподобных Афанасия и Афанасия, затворников Киево-Печерских, священномученика Порфирия, епископа Симферопольского, и преподобного Алексия Карпаторусского.
- 3 декабря — пророка Софонии, преподобных Феодула и Иоанна, священномученика Федора.
- 4 декабря — великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, преподобного Иоанна Дамаскина.
- 5 декабря — преподобного Саввы Освященного, мученика Анастасия, преподобных Кириона и Захарии.
- 6 декабря — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
- 7 декабря — святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Иоанна Печерского, преподобного Павла и мученицы Филофеи.
- 8 декабря — преподобного Патапия, апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора.
- 9 декабря — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророчицы Анны, матери пророка Самуила, преподобного Стефана и иконы Божией Матери Нечаянная Радость.
- 10 декабря — святителя Иоасафа, епископа Белгородского, и преподобной Ангелины.
- 11 декабря — преподобного Даниила Столпника, преподобных Никона Печерского и Луки.
- 12 декабря — святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра и мученика Разумника (Синезия).
- 13 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии, преподобных Аркадия, Мардария Печерского и Арсения, святителя Досифея.
- 14 декабря — мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, а также мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
- 15 декабря — святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского, и Собор Крымских святых.
- 16 декабря — пророка Аггея, мученика Марина и блаженной царицы Феофании.
- 17 декабря — пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
- 18 декабря — мучеников Севастиана и его воинов, мученицы Зои, святителя Модеста и преподобного Михаила.
- 19 декабря — мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца Печерского, мучеников Илии, Прова и Ариса, священномученика Тимофея и святителя Григория.
- 20 декабря — святых отцов, священномученика Игнатия Богоносца, преподобного Игнатия Печерского и Новодворской и Ленковской (Новгород-Северской) икон Божией Матери, называемой Спасительница утопающих.
- 21 декабря — мученицы Иулиании, святителя Петра, митрополита Киевского, и святителя Филарета.
- 22 декабря — великомученицы Анастасии Узорешительницы.
- 23 декабря — мучеников на Крите: Феодула, Сатурнина, Евпора, Геласия и других.
- 24 декабря — Навечерие Рождества Христова, преподобного Кукши Одесского, преподобномученицы Евгении и с ней мучеников Прота, Иакинфа и мученицы Клавдии, преподобного Николая.
- 25 декабря — Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
- 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы, преподобного Константина и Виленско-Остробрамских икон Божией Матери, именуемых Трех радостей и Милостивая.
- 27 декабря — праведного Иосифа Обручника, Давида, царя, Иакова, брата Господня, апостола, первомученика и архидиакона Стефана и преподобного Федора.
- 28 декабря — апостола от 70-ти Никанора и память 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомидии.
- 29 декабря — преподобного Маркела, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, Феофила и Иоанна Печерских.
- 30 декабря — апостола от 70-ти Тимона, мученицы Анисии и преподобной Феодоры.
- 31 декабря — преподобной Мелании Римлянки и святителя Петра Могилы, митрополита Киевского.
Дни ангела в декабре
В декабре свои именины отмечают мужчины и женщины с разными именами.
- 1 декабря — Дмитрий, Антон.
- 2 декабря — Мария, Андрей, Владимир, Антонина, Кирилл, Вера, Борис, Матвей, Иван, Маргарита, Константин, Николай, Моисей, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.
- 3 декабря — Георгий, Савва, Гавриил, Андрей, Николай, Иван, Федор.
- 4 декабря — Варвара, Екатерина, Анастасия, Василий, Кира, Геннадий, Дмитрий, Иван, Александр, Николай, Алексей, Юлия.
- 5 декабря — Савва, Илья, Геннадий, Захар, Сергей.
- 6 декабря — Николай, Максим.
- 7 декабря — Михаил, Антон, Василий, Иван, Григорий, Игнатий, Лев, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.
- 8 декабря — Кирилл, Анфиса.
- 9 декабря — Анна, Василий, Степан, Владимир, Александр, Софрон.
- 10 декабря — Ангелина, Татьяна, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Александра, Алексей, Петр, Сергей, Степан.
- 11 декабря — Лука, Даниил, Иван, Николай, Петр.
- 12 декабря — Александр, Спиридон.
- 13 декабря — Арсений, Аркадий, Василий, Григорий, Владимир, Евгений, Иван, Емельян, Николай, Александр, Алексей, Яков.
- 14 декабря — Филимон, Николай.
- 15 декабря — Илларион, Сусанна, Василий, Иона, Александр, Павел, Степан, Трифон.
- 16 декабря — София, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен.
- 17 декабря — Никита, Даниил, Денис, Иван, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.
- 18 декабря — Зоя, Вера, Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей.
- 19 декабря — Аглая, Тимофей, Григорий, Илья.
- 20 декабря — Игнат, Антон, Даниил, Иван, Ян.
- 21 декабря — Ульяна, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Юлиана.
- 22 декабря — Анна, Анастасия, Дмитрий, Теодор, Федор.
- 23 декабря — Давид, Василий, Иван, Макар, Павел, Ян.
- 24 декабря — Евгения, Агата, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.
- 25 декабря — Мария, Августина, Агриппина, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Ефим.
- 26 декабря — Лука, Антонина, Степан, Теодор, Тихон, Федор.
- 27 декабря — Агата, Степан, Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Ефим.
- 28 декабря — Варвара, Агриппина, Вениамин, Анна, Георгий, Евдокия, Егор, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Мотрена, Наталья, Ян.
- 29 декабря — Арина, Анисия, Антон, Даниил, Лев, Макар, Мария.
- 30 декабря — Богдан, Эмилия, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян.
- 31 декабря — Мелания, Петр, Михаил.