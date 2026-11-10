Грудень — останній місяць року, на який припадає чимало професійних, державних, міжнародних і церковних свят. У цей період українці відзначатимуть День Збройних сил України, День місцевого самоврядування, День енергетика, Різдво Христове та інші важливі дати.

Також у грудні віряни вшановуватимуть пам’ять святих, а українці святкуватимуть іменини.

Які свята у грудні 2026 року відзначатимуть в Україні, які церковні дати є в календарі та чи передбачені додаткові вихідні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Календар свят на грудень 2026 року

У грудні на українців чекають професійні свята, пам’ятні дати та міжнародні події. Серед них — свята, присвячені військовослужбовцям, працівникам державних установ, енергетикам, дипломатам та представникам інших професій.

Перелік свят у грудні 2026 року:

1 грудня — День працівників прокуратури.

3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю.

4 грудня — День ракетних військ і артилерії.

5 грудня — День працівників статистики.

6 грудня — День Збройних сил України.

7 грудня — День місцевого самоврядування.

10 грудня — День прав людини.

12 грудня — День Сухопутних військ Збройних сил України.

13 грудня — День благодійництва.

14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

15 грудня — День працівників суду.

17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.

19 грудня — День адвокатури.

22 грудня — День енергетика та День працівників дипломатичної служби.

24 грудня — День працівників архівних установ.

25 грудня — Різдво Христове.

Державні свята у грудні 2026 року: чи будуть додаткові вихідні

У грудні 2026 року на українців чекає одне державне свято — Різдво Христове, яке відзначають 25 грудня. За звичайних умов ця дата належить до святкових і неробочих днів відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України.

Однак під час воєнного стану правила щодо святкових і неробочих днів не застосовуються. Це передбачає стаття 6 закону №2136-IX.

Тому 25 грудня 2026 року не передбачає додаткового вихідного для працівників. Інші професійні, пам’ятні та міжнародні дати також не впливають на графік роботи.

Церковні свята у грудні 2026 року

У грудні віряни відзначатимуть Різдво Христове, вшановуватимуть святителя Миколая Чудотворця, апостолів, пророків, мучеників та інших святих. Також цього місяця є кілька важливих передріздвяних дат.

Церковні свята у грудні 2026 року за календарем Православної церкви України:

1 грудня — пророка Наума та праведного Філарета Милостивого.

2 грудня — пророка Авакума, преподобних Афанасія та Афанасія, затворників Києво-Печерських, священномученика Порфирія, єпископа Сімферопольського, та преподобного Олексія Карпаторуського.

3 грудня — пророка Софонії, преподобних Феодула та Іоана, священномученика Федора.

4 грудня — великомучениці Варвари та мучениці Юліанії, преподобного Іоана Дамаскина.

5 грудня — преподобного Сави Освяченого, мученика Анастасія, преподобних Киріона та Захарії.

6 грудня — святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.

7 грудня — святителя Амвросія, єпископа Медіоланського, преподобного Іоана Печерського, преподобного Павла та мучениці Філофеї.

8 грудня — преподобного Патапія, апостолів від 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихика, Єпафродита, Кесарія та Онисифора.

9 грудня — зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, пророчиці Анни, матері пророка Самуїла, преподобного Стефана та ікони Божої Матері Несподівана радість.

10 грудня — святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського, та преподобної Ангеліни.

11 грудня — преподобного Даниїла Стовпника, преподобних Никона Печерського та Луки.

12 грудня — святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, священномученика Олександра та мученика Розумника (Синезія).

13 грудня — мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, мучениці Лукії, преподобних Аркадія, Мардарія Печерського й Арсенія, святителя Досифея.

14 грудня — мучеників Фірса, Левкія та Калиника, а також мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана та Феотиха.

15 грудня — святителя Стефана, сповідника, архієпископа Сурозького, та Собор Кримських святих.

16 грудня — пророка Агея, мученика Марина та блаженної цариці Феофанії.

17 грудня — пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла.

18 грудня — мучеників Севастіана та його воїнів, мучениці Зої, святителя Модеста та преподобного Михаїла.

19 грудня — мученика Вонифатія, преподобного Іллі Муромця Печерського, мучеників Іллі, Прова й Ариса, священномученика Тимофія та святителя Григорія.

20 грудня — святих отців, священномученика Ігнатія Богоносця, преподобного Ігнатія Печерського та Новодвірцівської й Леньківської (Новгород-Сіверської) ікон Божої Матері, званої Спасителька потопаючих.

21 грудня — мучениці Юліанії, святителя Петра, митрополита Київського, та святителя Філарета.

22 грудня — великомучениці Анастасії Узорішительниці.

23 грудня — мучеників на Криті: Феодула, Саторнина, Євпора, Геласія та інших.

24 грудня — Навечір’я Різдва Христового, преподобного Кукші Одеського, преподобномучениці Євгенії та з нею мучеників Прота, Якинфа і мучениці Клавдії, преподобного Миколая.

25 грудня — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці, преподобного Костянтина та Віленсько-Остробрамських ікон Божої Матері, названих Трьох радостей та Милостива.

27 грудня — праведного Йосипа Обручника, Давида, царя, Якова, брата Господнього, апостола, першомученика й архідиякона Стефана та преподобного Федора.

28 грудня — апостола від 70-ти Никанора та пам’ять 20 тисяч мучеників, спалених у Нікомидії.

29 грудня — преподобного Маркела, преподобного Іова Манявського, преподобних Марка, Феофіла та Іоана Печерських.

30 грудня — апостола від 70-ти Тимона, мучениці Анісії та преподобної Феодори.

31 грудня — преподобної Меланії Римлянки та святителя Петра Могили, митрополита Київського.

Дні ангела у грудні

У грудні свої іменини відзначають чоловіки та жінки з різними іменами.

1 грудня — Дмитро, Антон.

2 грудня — Марія, Андрій, Володимир, Антоніна, Кирило, Віра, Борис, Матвій, Іван, Маргарита, Костянтин, Микола, Мойсей, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.

3 грудня — Георгій, Сава, Гаврило, Андрій, Микола, Іван, Федір.

4 грудня — Варвара, Катерина, Анастасія, Василь, Кіра, Геннадій, Дмитро, Іван, Олександр, Микола, Олексій, Юлія.

5 грудня — Сава, Ілля, Геннадій, Захар, Сергій.

6 грудня — Микола, Максим.

7 грудня — Михайло, Антон, Василь, Іван, Григорій, Ігнатій, Лев, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.

8 грудня — Кирило, Анфіса.

9 грудня — Ганна, Василь, Степан, Володимир, Олександр, Софрон.

10 грудня — Ангеліна, Тетяна, Анатолій, Ганна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан.

11 грудня — Лука, Данило, Іван, Микола, Петро.

12 грудня — Олександр, Спиридон.

13 грудня — Арсеній, Аркадій, Василь, Григорій, Володимир, Євген, Іван, Омелян, Микола, Олександр, Олексій, Яків.

14 грудня — Филимон, Микола.

15 грудня — Іларіон, Сусанна, Василь, Іона, Олександр, Павло, Степан, Трифон.

16 грудня — Софія, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен.

17 грудня — Микита, Данило, Денис, Іван, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.

18 грудня — Зоя, Віра, Віктор, Володимир, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій.

19 грудня — Аглая, Тимофій, Григорій, Ілля.

20 грудня — Гнат, Антон, Данило, Іван, Ян.

21 грудня — Уляна, Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Юліана.

22 грудня — Анна, Анастасія, Дмитро, Теодор, Федір.

23 грудня — Давид, Василь, Іван, Макар, Павло, Ян.

24 грудня — Євгенія, Агата, Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій.

25 грудня — Марія, Августина, Агрипина, Анфіса, Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Юхим.

26 грудня — Лука, Антоніна, Степан, Теодор, Тихін, Федір.

27 грудня — Агата, Степан, Аркадій, Ігнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Симон, Юхим.

28 грудня — Варвара, Агрипина, Веніамін, Ганна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Марк, Мотрена, Наталія, Ян.

29 грудня — Аріна, Анісія, Антон, Данило, Лев, Макар, Марія.

30 грудня — Богдан, Емілія, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єремій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян.

31 грудня — Меланія, Петро, Михайло.

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