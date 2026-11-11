Ретроградный Меркурий в астрологии связывают с трудностями в общении, задержками в поездках, недоразумениями и проблемами с документами и техникой. Люди, которые верят в астрологические прогнозы, нередко ждут его окончания, чтобы вернуться к привычному планированию дел.

Факты ICTV рассказывают, когда заканчивается ретроградный Меркурий, что означает это явление с точки зрения астрономии и почему астрологи выделяют дополнительный период после его завершения.

Что такое ретроградный Меркурий с точки зрения астрономии

Ретроградное движение — это видимое движение планеты в обратном направлении относительно звезд. Такой эффект возникает из-за изменения взаимного положения Земли и других планет во время их обращения вокруг Солнца.

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Как объясняет NASA, наблюдателю с Земли может казаться, что планета движется назад. На самом деле она продолжает двигаться по своей орбите вокруг Солнца.

Меркурий совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 88 земных суток. Это значительно быстрее, чем Земля, которой для этого требуется около года. Из-за разницы в скорости движения и изменения положения планет возникает оптический эффект, который называют ретроградностью.

Ретроградный Меркурий в ноябре: когда заканчивается

Осенний цикл обратного движения планеты начался 24 октября. Поэтому многих интересует, когда заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2026 года.

Окончание ретроградного Меркурия приходится на 13 ноября 2026 года. Именно эту дату астрологи определяют как день возвращения планеты к прямому видимому движению. В астрологии этот цикл связывают со знаком Скорпиона.

Что означает теневой период Меркурия

После завершения ретроградного Меркурия наступает другая фаза, которую астрологи называют постретроградным теневым периодом. Он продлится до 30 ноября 2026 года.

Этим термином обозначают время, когда планета во время прямого движения повторно проходит участок зодиакального круга, по которому двигался до начала ретроградности.

В астрологии этот этап связывают с постепенным завершением дел, пересмотром договоренностей и исправлением ошибок, которые могли возникнуть ранее.

Таким образом, 13 ноября заканчивается ретроградное движение Меркурия, а 30 ноября — его постретроградный теневой период.

Что советуют астрологи во время ретроградного Меркурия

Меркурий связывают с коммуникацией, документами, обучением, поездками и обменом информацией.

Поэтому во время его ретроградной фазы астрологи советуют внимательнее проверять документы, не торопиться с договоренностями, уточнять детали поездок и возвращаться к незавершенным делам.

После 13 ноября можно постепенно переходить к новым планам, а завершение теневого периода 30 ноября символизирует окончание всего цикла.

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