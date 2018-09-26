Отравление Скрипалей: Боширов оказался воевавшим на Донбассе героем РФ

Подозреваемый в отравлении Скрипалей Руслан Боширов оказался полковником ГРУ. Его настоящее имя Анатолий Чепига.

Об этом сообщается в расследовании изданий The Insider и Bellingcat.

Известно, что россиянин Анатолий Чепига (Боширов) родился 5 апреля 1979 года и был обладателем звания Герой России. Эту информацию подтвердила и русская служба BBC.

Чепига родился в селе Николаевка Амурской области, в 2001 году получил паспорт в Дальневосточном военном институте и поступил на службу в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.

Затем трижды побывал в Чечне, где дослужился до звания полковника. В 2014 году получил от Владимира Путина звание Героя России за участие в миротворческой миссии, предположительно, в Украине.

Так, авторы расследования сопоставили фотографии Руслана Боширова из досье британской полиции и снимки Анатолия Чепиги из системы Российский паспорт.

Они выглядят похожими, в том числе по форме лица и надбровных дуг. Кроме того, возраст Чепиги и Боширова совпадает.

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Напомним, Руслан Боширов и Александр Петров — главные подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.