PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Отруєння Скрипалів: Боширов виявився воювавшим на Донбасі героєм РФ/

Отруєння Скрипалів: Боширов виявився воювавшим на Донбасі героєм РФ

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов виявився полковником ГРУ. Його справжнє ім’я Анатолій Чепіга.

Про це повідомляється у розслідуванні видань The Insider і Bellingcat.

Відомо, що росіянин Анатолій Чепіга (Боширов) народився 5 квітня 1979 року і мав звання Герой Росії. Цю інформацію підтвердила і російська служба BBC.

Чепіга народився в селі Миколаївка Амурської області, у 2001 році отримав паспорт в Далекосхідному військовому інституті і вступив на службу в 14-у бригаду спецназу ГРУ.

Потім тричі побував у Чечні, де дослужився до звання полковника. У 2014 році отримав від Володимира Путіна звання Героя Росії за участь у миротворчій місії, ймовірно, в Україні.

Так, автори розслідування зіставили фотографії Руслана Боширова з досьє британської поліції і знімки Анатолія Чепіги з системи Російський паспорт.

Вони виглядають схожими, в тому числі за формою обличчя і надбрівних дуг. Крім того, вік Чепіги та Боширова збігається.

Читайте: Отруєння Скрипаля: Новачок міг вбити 4 тис. осіб – The Times

Нагадаємо, Руслан Боширов і Олександр Петров – головні підозрювані в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль у Великій Британії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дівчині встановили надгробний пам’ятник у вигляді iPhone
ІЛ 20
Аварія Іл-20 у Сирії: Росія знов домалювала “докази” у фотошопі
Подружжя з ожирінням зруйнувало триповерховий будинок під час сексу
Від шпиля Солсберійского собору до Новачка. На чому прокололися російські шпигуни
Олексій Навальний
Навальному загрожує новий арешт – затримали на виході зі спецприймальника
Теракти та акції протесту. В “турпоїздках” Петрова та Бошірова знайшли дивні “збіги”
Донька британського мільйонера з’їла сендвіч в аеропорту та померла
Винищувачі РФ з гіперзвуковою ракетною зброєю Dagger
США виявили чотири розвідники РФ біля Аляски
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка