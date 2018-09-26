Отруєння Скрипалів: Боширов виявився воювавшим на Донбасі героєм РФ

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов виявився полковником ГРУ. Його справжнє ім’я Анатолій Чепіга.

Про це повідомляється у розслідуванні видань The Insider і Bellingcat.

Відомо, що росіянин Анатолій Чепіга (Боширов) народився 5 квітня 1979 року і мав звання Герой Росії. Цю інформацію підтвердила і російська служба BBC.

Чепіга народився в селі Миколаївка Амурської області, у 2001 році отримав паспорт в Далекосхідному військовому інституті і вступив на службу в 14-у бригаду спецназу ГРУ.

Потім тричі побував у Чечні, де дослужився до звання полковника. У 2014 році отримав від Володимира Путіна звання Героя Росії за участь у миротворчій місії, ймовірно, в Україні.

Так, автори розслідування зіставили фотографії Руслана Боширова з досьє британської поліції і знімки Анатолія Чепіги з системи Російський паспорт.

Вони виглядають схожими, в тому числі за формою обличчя і надбрівних дуг. Крім того, вік Чепіги та Боширова збігається.

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Нагадаємо, Руслан Боширов і Олександр Петров – головні підозрювані в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль у Великій Британії.