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Что знал и почему хотели убить? Сенсационное интервью Скрипаля

Сергей Скрипаль рассказал о российских коррупционных схемах и о разведке в РФ.

Сергій Скрипаль

В США выйдет его книга о шпионаже после Холодной войны – Файлы Скрипача: жизнь и близкая смерть российского шпиона.

В интервью со Скрипалем, что представлено в книге, нет ответа, какова была его цель сотрудничества с британской спецслужбой.

Однако описанная наиболее полная на сегодняшний день картина жизни Скрипаля как российского шпиона и британского информатора, пишет The New York Times.

Как начал работать на МІ6

Сергей Скрипаль пытался уйти из российской разведки, но его отставку не приняли. Ему поручили спецзадание в Испании, где его и завербовала британская спецслужба MІ6.

Скрипаль работал на Великобританию под кодовым именем Forthwith (“немедленно”).

Встречи с представителями MI6 происходили в секретной квартире. Каждый раз за “слияние” информации Скрипаль получал несколько тысяч долларов.

В 1996 году Скрипач вернулся в Москву, где получил должность руководителя управления кадров ГРУ РФ.

Работа на Великобританию

Британской спецслужбе Скрипаль передавал информацию о коррупционных схемах в России, об офицерах-разведчиках, которые были в них задействованы, о хищении бюджетных средств благодаря фиктивным статьям расходов и покрытия этих преступлений.

Эту информацию британская спецслужба использовала, чтобы помочь испанской разведке завербовать коллегу Скрипаля – военно-морского офицера, которого 2004 российские спецслужбы задушили в больнице.

Британские спецслужбы предлагали Скрипалю забрать его из России, но он решил вернуться на родину. Там его арестовали на два месяца и допрашивали.

Информацию британским спецслужбам Скрипаль передавал через свою семью. Его жена Людмила с дочкой будто ехали за границу на отдых. Скрипаль передавал ними записную книжку, в которой были скрытые послания, написанные невидимыми чернилами. К таким методам он прибегал дважды.

В общем, Скрипаль передавал секретную информацию Лондон до 2004 года – разными способами, это происходило во время “деловых поездок” или семейных отпусков в Испании, Португалии, Турции и на Мальту. За четыре года таких встреч было семь или восемь случаев передачи тайных данных.

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Россия

В интервью журналисту Урбану Скрипаль был осторожен в своих высказываниях. Говорил, что он боится привлечь к себе внимание.

– Из-за Путина. Вы видите, мы боимся Путина, – сказал Скрипаль в интервью.

Когда к власти пришел Путин и взял работу ФСБ под личный контроль, начал “давить” на предателей.

Однако у Скрипаля все еще оставались там информаторы. Он вспоминает, что ему достаточно было встретиться с бывшими сослуживцами и спросить, как у них дела.

Почему хотели убить

Сергей Скрипаль много знал и имел друзей в разведке, как сказано выше.

Журналист Марк Урбан, который брал интервью у Скрипаля, считает, что российские разведывательные службы, наверное, столкнулись с проблемами поиска еще одной потенциальной жертвы – Александра Потеева, которого американская ФБР переселила и спрятала под другим именем.

Поэтому “перешли в список” других бывших агентов, признанных в РФ преступниками, и которых было легче найти, как, например, Скрипаля, который жил открыто в британском Солсбери.

Напомним, Новичок мог убить 4 тыс. человек в Солсбери.

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