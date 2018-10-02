Сергій Скрипаль розповів про російські корупційні схеми та про розвідку у РФ.

У США вийде друком його книжка про шпіонаж після Холодної війни – Файли Скрипаля: життя та близька смерть російського шпигуна.

В інтерв’ю зі Скрипалем, що подане у книжці, немає відповіді, якою була його мета співпраці з британською спецслужбою.

Проте описана найбільш повна на сьогоднішній день картина життя Скрипаля як російського шпигуна та британського інформатора, пише The New York Times.

Як почав працювати на МІ6

Сергій Скрипаль намагався піти з російської розвідки, але його відставку не прийняли. Йому доручили спецзавдання в Іспанії, де його і завербувала британська спецслужба M16.

Скрипаль працював на Велику Британію під кодовим ім’ям Forthwith (“негайно”).

Зустрічі з представниками MI6 відбувалися в секретній квартирі. Щоразу за “злиття” інформації Скрипаль отримував кілька тисяч доларів.

У 1996 році Скрипаль повернувся до Москви, де отримав посаду керівника управління кадрів ГРУ РФ.

Робота на Велику Британію

Британській спецслужбі Скрипаль передавав інформацію про корупційні схеми в Росії, про офіцерів-розвідників, які були в них задіяні, про розкрадання бюджетних коштів завдяки фіктивним статтям видатків та покривання цих злочинів.

Цю інформацію британська спецслужба використала, аби допомогти іспанській розвідці завербувати колегу Скрипаля – військово-морського офіцера, якого 2004 року російські спецслужби задушили в лікарні.

Британські спецслужби пропонували Скрипалю забрати його з Росії, але він вирішив повернутися на батьківщину. Там його заарештували на два місяці та допитували.

Інформацію британським спецслужбам Скрипаль передавав через свою родину. Його дружина Людмила з донькою ніби їхали за кордон на відпочинок. Скрипаль передавав ними записну книжку, в якій були приховані послання, написані невидимими чорнилами. До таких методів він вдавався двічі.

Загалом, Скрипаль передавав секретну інформацію Лондону до 2004 року – різними способами, це відбувалося під час “ділових поїздок” або сімейних відпусток до Іспанії, Португалії, Туреччини та на Мальту. За чотири роки таких зустрічей було сім або вісім випадків передавання таємних даних.

Росія

В інтерв’ю журналісту Урбану Скрипаль був обережним у своїх висловлюваннях. Казав, що він боїться привернути до себе увагу.

– Це через Путіна. Ви бачите, ми боїмося Путіна, – сказав Скрипаль в інтерв’ю.

Коли до влади прийшов Путін і взяв роботу ФСБ під особистий контроль, то почав “тиснути” на зрадників.

Проте у Скрипаля все ще залишалися там інформатори. Він згадує, що йому досить було зустрітися з колишніми товаришами по службі й запитати, як у них справи.

Чому хотіли вбити

Сергій Скрипаль забагато знав та мав друзів у розвідці, як зазначалося.

Журналіст Марк Урбан, який брав інтерв’ю у Скрипаля, вважає, що російські розвідувальні служби, напевно, зіткнулися з проблемами пошуку ще однієї потенційної жертви олександра Потеєва, якого американська ФБР переселила і сховала під іншим ім’ям.

Тому “перейшли до списку” інших колишніх агентів, визнаних у РФ злочинцями, і яких було легше знайти, як, наприклад, Скрипаля, який жив відкрито в британському Солсбері.

Нагадаємо, Новачок міг вбити 4 тис. осіб у Солсбері.