У Венесуелі заарештували судно зі 147-ми кілограмами кокаїну на борту. За даними ЗМІ, серед 20 заарештованих є українець.

Поліція Венесуели заарештувала 20 осіб і вилучила 147 кілограмів кокаїну на борту судна під прапором Панами, повідомляє El Cooperante.

Затримання відбулося 7 жовтня у бухті Хосе Антоніо Асоатегі. Судно Jose Progress прямувало до Бельгії у порт Гент.

Під час огляду зовнішніх сторін корабля дайвери виявили кілька мішків зі 124 упаковками кокаїну, загальною вагою 147 кг.

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На судні знаходилося три громадянина Венесуели та 17 іноземців, серед яких 13 філіппінців, троє росіян і один українець.

Всі вони звинувачуються у “незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин”.

До слова, в МЗС України затримання українця поки не прокоментували.

Раніше біля берегів Західної Греції перехопили українське судно з мігрантами. Трьох українців-членів екіпажу затримали.

Фото: Couperfield/Dreamstime