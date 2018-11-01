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Когда США озвучат новые санкции против РФ из-за отравления Скрипаля

Госдеп США до 6 ноября должен представить Конгрессу вывод о том, придерживается Россия ли условий американского закона о химическом и бактериологическом оружии в контексте дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Санкції проти РФ

Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Госдепа Роберт Палладино.

– Закон о химическом и биологическом оружии требует, чтобы Госдеп доложил Конгрессу, выполнила ли Россия условия, которые требует документ, через три месяца после первоначального анализа по делу Скрипаля. Первоначальный анализ был сделан 6 августа, и поэтому наш дедлайн по докладу – 6 ноября, – сказал американский дипломат.

По его словам, если Госдеп не сможет подтвердить, что Москва придерживается указанного закона, после консультаций с Конгрессом ведомство обязано ввести второй пакет санкций против РФ.

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В сентябре помощница госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх заявила, что американское ведомство работает над вторым, более жестким, пакетом санкций против России, которые могут быть введены в ноябре из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии в британском Солсбери.

27 августа вступил в силу первый пакет американских санкции против РФ по делу об отравлении Скрипалей.

Напомним, 5 марта экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери. Тогда эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.

Фото: Dreamstime

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