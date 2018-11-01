Держдеп США до 6 листопада має представити Конгресу висновок про те, чи дотримується Росія умов американського закону про хімічну й бактеріологічну зброю у контексті справи про отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це на брифінгу заявив заступник речника Держдепу Роберт Палладіно.

– Закон про хімічну і біологічну зброю вимагає, щоб Держдеп доповів Конгресу, чи виконала Росія умови, яких вимагає документ, через три місяці після початкового аналізу у справі Скрипаля. Початковий аналіз був зроблений 6 серпня, і тому наш дедлайн щодо доповіді – 6 листопада, – сказав американський дипломат.

За його словами, якщо Держдеп не зможе підтвердити, що Москва дотримується зазначеного закону, після консультацій з Конгресом відомство зобов’язане запровадити другий раунд санкцій проти РФ.

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У вересні помічниця держсекретаря США з економічних і ділових питань Маніша Сінгх заявила, що американське відомство працює над другим, жорсткішим, пакетом санкцій проти Росії, які можуть буті запроваджені в листопаді через отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

27 серпня набув чинності перший пакет американських санкції проти РФ у справі про отруєння Скрипалів.

Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Тоді експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.

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