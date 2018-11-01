Великобритания в ближайшее время покончит с сетью агентов ГРУ России на своей территории.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange, передает Радио Свобода.

Именно российскую разведку Лондон подозревает в причастности к кибератакам и отравлению Сергея Скрипаля.

По словам Ханта, Россия заплатит высокую цену за свои действия, если ее поведение не изменится.

Он считает, что РФ необходимо вернуть в “основанную на правилах систему международных отношений”.

Заявление британского дипломата в российском руководстве уже назвали тактикой угроз.

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Напомним, 5 марта экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери. Тогда эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.