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С сетью агентов ГРУ России будет покончено – МИД Британии

Великобритания в ближайшее время покончит с сетью агентов ГРУ России на своей территории.

Велика Британія

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange, передает Радио Свобода.

Именно российскую разведку Лондон подозревает в причастности к кибератакам и отравлению Сергея Скрипаля.

По словам Ханта, Россия заплатит высокую цену за свои действия, если ее поведение не изменится.

Он считает, что РФ необходимо вернуть в “основанную на правилах систему международных отношений”.

Заявление британского дипломата в российском руководстве уже назвали тактикой угроз.

Читайте: Когда США озвучат новые санкции против РФ из-за отравления Скрипаля

Напомним, 5 марта экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери. Тогда эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.

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