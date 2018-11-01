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З мережею агентів ГРУ Росії буде покінчено – МЗС Британії

Великобританія найближчим часом покінчить з мережею агентів ГРУ Росії на своїй території.

Велика Британія

Про це заявив глава МЗС Великобританії Джеремі Хант, виступаючи в дослідницькому інституті Policy Exchange, передає Радіо Свобода.

Саме російську розвідку Лондон підозрює в причетності до кібератак і отруєння Сергія Скрипаля.

За словами Ханта, Росія заплатить високу ціну за свої дії, якщо її поведінка не зміниться.

Він вважає, що РФ необхідно повернути в “засновану на правилах систему міжнародних відносин”.

Заява британського дипломата в російському керівництві вже назвали тактикою погроз.

Читайте: Коли США озвучать нові санкції проти РФ через отруєння Скрипаля

Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Тоді експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.

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