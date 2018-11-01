Великобританія найближчим часом покінчить з мережею агентів ГРУ Росії на своїй території.
Про це заявив глава МЗС Великобританії Джеремі Хант, виступаючи в дослідницькому інституті Policy Exchange, передає Радіо Свобода.
Саме російську розвідку Лондон підозрює в причетності до кібератак і отруєння Сергія Скрипаля.
За словами Ханта, Росія заплатить високу ціну за свої дії, якщо її поведінка не зміниться.
Він вважає, що РФ необхідно повернути в “засновану на правилах систему міжнародних відносин”.
Заява британського дипломата в російському керівництві вже назвали тактикою погроз.
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Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Тоді експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.