У Францції правоохоронні органи затримали шістьох людей, які готували замах на Еммануеля Макрона.
Про це повідомляє телеканал BFM TV.
Спецоперацію проводили працівники Головного управління внутрішньої безпеки Франції. Вона була організована після розслідування погроз на адресу президента.
Затримання відбувалось в департаментах Ізер, Іль і Вілен і Мозель.
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За попередньою інформацією, затримані належать до ультраправих рухів. Наразі прокуратура почала розслідування справи.
Раніше Факти ICTV писали про прозицію Макрона створити європейську армію.
Фото: Palinchak/Dreamstime.com
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