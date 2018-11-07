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Выборы в США: Республиканцы победили в Сенате

На промежуточных выборах в США победила Республиканская партия, получив 50 мест.

выборы в сша

Об этом сообщает Голос Америки.

На этих выборах избирали треть Сената – переизбирались 9 республиканцев, остальные – представители Демократической партии.

10 демократов переизбирались в округах, где на прошлых выборах победил Дональд Трамп.

Победа республиканцев в Сенате усиливает позиции администрации президента США и делает невозможной реализацию процедуры импичмента даже если демократы победят в Палате представителей.

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Для принятия такого решения необходимы две трети Сената.

До выборов Палата представителей и Сенат контролировались республиканцами – 51 место в Сенате. Демократическая партия контролировала 49 мест.

К слову, во время промежуточных выборов в США не было замечено попыток кибератак на избирательные системы.

Фото: dreamstime.

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