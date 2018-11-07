На промежуточных выборах в США победила Республиканская партия, получив 50 мест.
Об этом сообщает Голос Америки.
На этих выборах избирали треть Сената – переизбирались 9 республиканцев, остальные – представители Демократической партии.
10 демократов переизбирались в округах, где на прошлых выборах победил Дональд Трамп.
Победа республиканцев в Сенате усиливает позиции администрации президента США и делает невозможной реализацию процедуры импичмента даже если демократы победят в Палате представителей.
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Для принятия такого решения необходимы две трети Сената.
До выборов Палата представителей и Сенат контролировались республиканцами – 51 место в Сенате. Демократическая партия контролировала 49 мест.
К слову, во время промежуточных выборов в США не было замечено попыток кибератак на избирательные системы.
Фото: dreamstime.