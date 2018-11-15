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Факти / Світ / Не хочемо залежати від США - Макрон про створення армії Європи/

Не хотим зависеть от США – Макрон о создании армии Европы

Европе необходимо создать собственную армию для того, чтобы быть в состоянии самостоятельно решать проблемы, связанные с безопасностью в регионе.

Еммануель Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создание армии Европы поможет не зависеть от США в решении вопросов, связанных с безопасностью в европейском регионе, сообщает TF1.

– США – наш исторический союзник, и так будет и дальше. Но быть союзником – это не означает быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них, – сказал Макрон.

По его словам, если сегодня в европейском регионе возникают проблемы в сфере безопасности, то зачастую обращаются за помощью к США. Такая зависимость не несет ничего хорошего.

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Президент Франции объяснил, что Европе нужно быть военно независимой, чтобы самостоятельно справляться с киберугрозами, угрозами на земле, море и в воздухе.

Однако это не значит, что нужно прекращать сотрудничество с США в военной сфере.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать армию Европы.

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