Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни. Факты ICTV вспоминают путь политика к президентству и его отношение к Украине.

Смерть Джорджа Буша-старшего наступила 30 ноября 2018 года. 41-й президент США скончался на 95-м году жизни.

Причина его смерти пока что не названа.

10 фактов про Джорджа Буша-старшего

Джордж Буш-старший стал последним руководителем Белого дома, принимавшим участие во Второй мировой войне.

С 24 ноября 2017 года по 30 ноября 2018 года являлся наиболее долгоживущим президентом США в истории.

В 2012 году Бушу поставили диагноз болезнь Паркинсона. Из-за недуга президент США передвигался в кресле.

Буш стал морским летчиком в 18 лет, когда решил вступить в ряды ВМС США после нападения на Перл-Харбор в декабре 1941 года.

Буш женился на Барбаре Пирс в 1945 году.

Буш закончил Йельский университет в 1948 году, хотя был принят туда до зачисления на военную службу.

К 1964 году Буш стал миллионером благодаря нефтедобывающей компании Буш-Оверби, которую он создал в 1951.

Начиная с 1971 Джордж Буш-старший два года был постоянным представителем США при ООН.

Буш руководил ЦРУ в 1976-1977 годах.

В 1988 году Буш успешно начал кампанию на выборах президента. В кресле главы Белого дома он просидел только один срок.

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Джордж Буш-старший и Украина

Джордж Буш-старший запомнился для нашего государства тем, что не был сторонником независимой Украины. Многие помнят его выступление перед Верховной Радой в августе 1991 года, когда Буш призвал Украину не выходить из состава СССР.

Эту речь назвали одной из самых слабых в его карьере. Ее даже прозвали Chicken Kyiv (“chicken” переводится с английского как “цыпленок” или “трус”).

Напомним, жена Буша-старшего Барбара Пирс ушла из жизни ранее в этом году.

Фото: uateka.com, twitter.com/georgehwbush