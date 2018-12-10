Президент Франции Эммануэль Макрон записал обращение к нации и ввел во Франции чрезвычайное положение в связи с массовыми акциями протестов.

Эммануэль Макрон записал обращение к французскому народу, где объявил о введение чрезвычайного положения в стране.

Лидер Франции отметил, что прощения для тех, кто допустил насилие, не будет.

– Мы все видели, как оппортунисты пытались воспользоваться недовольством народа, мы видели, как многие хотели посеять анархию и беспорядок. Никакой гнев, никакое недовольство не оправдывают нападения на полицейских, уничтожение имущества предприятий. Когда начинается насилие, прекращается свобода, – сказал он.

Он также отметил, что с 2019 года минимальная зарплата во Франции возрастет на 100 евро, а также будут бонусы по итогам года.

Пожилым и малоимущим людям будут налоговые послабления. Однако налог на богатство не будет возвращен.

Макрон добавил, что собирается реформировать всю государственную систему.

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Напомним, что протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября.

В протестах приняли участие более 120 тыс. человек.

А рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.