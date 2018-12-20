Литва подготовила проект закона о заморозке имущества олигархов РФ и должностных лиц, внесенных в “черный список”.

Об этом сообщает Delfi.

По словам министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, он приветствует цель проекта. Однако отметил, что правительство должно детально проанализировать, соответствует ли такой закон международной политике санкций.

– Другими словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать, – заявил он.

Министр предложил правительству подготовить новый законопроект, который с учетом всех правок могут принять.

Новая редакция закона О реализации экономических и других международных санкций дополнит так называемый закон Магнитского. Этот закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека.

Если новую редакцию закона примут, то в Литве будут замораживать средства, хранящиеся в действующих в стране банках и другое финансовое имущество. Действующим в Литве лицам и компаниям будет запрещено торговать с лицами, находящимися в “черном списке”.

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К слову, ранее Литва призвала страны ЕС расширить санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе.