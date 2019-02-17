Ультрасовременный корабль-стелс Tulsa вошел в состав ВМС США.
Пентагон внес в состав суден Военно-морских сил США новейший боевой корабль Tulsa класса Independence.
Он создан для совершения патрулирования прибрежной зоны и боевых действий. В функции Tulsa входит борьба с надводными и подводными кораблями, заминирование и разминирование водных участков, разведка и поддержка спецопераций.
Судно выполнено по технологии стелс, корпус которого конструировался по типу тримарана.
Максимально Tulsa может разогнатся до 47 узлов и заплыть на 6,4 тыс. км.
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Характеристики Tulsa
- Длина – 127 метров;
- Ширина – 31 метр;
- Водоизмещение корабля – 2,3 тыс. тонн.
Напомним, десантный корабль ВМС США вошел в Черное море после атаки в Керченском проливе.
Фото: sputniknews