Ультрасовременный корабль-стелс Tulsa вошел в состав ВМС США.

Пентагон внес в состав суден Военно-морских сил США новейший боевой корабль Tulsa класса Independence.

Он создан для совершения патрулирования прибрежной зоны и боевых действий. В функции Tulsa входит борьба с надводными и подводными кораблями, заминирование и разминирование водных участков, разведка и поддержка спецопераций.

Судно выполнено по технологии стелс, корпус которого конструировался по типу тримарана.

Максимально Tulsa может разогнатся до 47 узлов и заплыть на 6,4 тыс. км.

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Характеристики Tulsa

Длина – 127 метров;

Ширина – 31 метр;

Водоизмещение корабля – 2,3 тыс. тонн.

Напомним, десантный корабль ВМС США вошел в Черное море после атаки в Керченском проливе.

Фото: sputniknews