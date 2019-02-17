Ультрасучасний корабель-стелс Tulsa увійшов до складу ВМС США.
Пентагон вніс до складу суден Військово-морських сил США новітній бойовий корабель Tulsa класу Independence.
Його створено для здійснення патрулювання прибережної зони і бойових дій. У функції Tulsa входить боротьба з надводними і підводними кораблями, замінування і розмінування водних ділянок, розвідка і підтримка спецоперацій.
Судно виконано за технологією стелс, корпус якого конструювався за типом тримаран.
Максимально Tulsa може розігнатися до 47 вузлів і заплисти на 6,4 тис. км.
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Характеристики Tulsa
- Довжина – 127 метрів;
- Ширина – 31 метр;
- Водотоннажність корабля – 2,3 тис. тонн.
Нагадаємо, десантний корабель ВМС США увійшов у Чорне море після атаки в Керченській протоці.
Фото: sputniknews