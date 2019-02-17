Ультрасучасний корабель-стелс Tulsa увійшов до складу ВМС США.

Пентагон вніс до складу суден Військово-морських сил США новітній бойовий корабель Tulsa класу Independence.

Його створено для здійснення патрулювання прибережної зони і бойових дій. У функції Tulsa входить боротьба з надводними і підводними кораблями, замінування і розмінування водних ділянок, розвідка і підтримка спецоперацій.

Судно виконано за технологією стелс, корпус якого конструювався за типом тримаран.

Максимально Tulsa може розігнатися до 47 вузлів і заплисти на 6,4 тис. км.

Читайте: Ліквідація ДРСМД: Німеччина почне переговори щодо роззброєння

Характеристики Tulsa

Довжина – 127 метрів;

Ширина – 31 метр;

Водотоннажність корабля – 2,3 тис. тонн.

Нагадаємо, десантний корабель ВМС США увійшов у Чорне море після атаки в Керченській протоці.

Фото: sputniknews