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Склад ВМС США поповнив корабель-невидимка Tulsa

Ультрасучасний корабель-стелс Tulsa увійшов до складу ВМС США.

Склад ВМС США поповнив корабель-невидимка Tulsa

Пентагон вніс до складу суден Військово-морських сил США новітній бойовий корабель Tulsa класу Independence.

Його створено для здійснення патрулювання прибережної зони і бойових дій. У функції Tulsa входить боротьба з надводними і підводними кораблями, замінування і розмінування водних ділянок, розвідка і підтримка спецоперацій.

Судно виконано за технологією стелс, корпус якого конструювався за типом тримаран.

Максимально Tulsa може розігнатися до 47 вузлів і заплисти на 6,4 тис. км.

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Характеристики Tulsa

  • Довжина – 127 метрів;
  • Ширина – 31 метр;
  • Водотоннажність корабля – 2,3 тис. тонн.

Нагадаємо, десантний корабель ВМС США увійшов у Чорне море після атаки в Керченській протоці.

Фото: sputniknews

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