Из Facebook уволились директор по развитию и руководитель WhatsApp.

Facebook лишился сразу двух своих топ-менеджеров – Криса Кокса и Криса Дэниелса.

За плечами директора по развитию Кокса 13 лет работы в компании, он был в числе 15 ведущих программистов Facebook. СМИ писали о нем, как о третьем человеке в управлении соцсетью и даже прогнозировали ему пост Марка Цукерберга.

Уходя, Кокс высказался об объявленных Цукербергом переменах в Facebook, добавив, что для воплощения их в жизнь нужны новые лидеры.

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Дэниелс, руководивший мессенджером WhatsApp, о причинах своего увольнения не сообщил.

Напомним, недавно в Facebook и Instagram произошел сбой, который назвали самым масштабным в истории соцсетей.

Источник: The New York Times