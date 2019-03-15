З Facebook звільнилися директор з розвитку та керівник WhatsApp.

Facebook втратив одразу двох своїх топ-менеджерів – Кріса Кокса і Кріса Деніелса.

За плечима директора з розвитку Кокса 13 років роботи в компанії, він був серед 15 провідних програмістів Facebook. ЗМІ писали про нього, як про третю людину в управлінні соцмережею і навіть прогнозували йому пост Марка Цукерберга.

Йдучи, Кокс висловився про оголошені Цукербергом зміни у Facebook, додавши, що для втілення їх у життя потрібні нові лідери.

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Деніелс, який керував месенджером WhatsApp, про причини свого звільнення не повідомив.

Нагадаємо, нещодавно у Facebook та Instagram стався збій, який назвали наймасштабнішим в історії соцмереж.

Джерело: The New York Times