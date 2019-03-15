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Теракт в Новой Зеландии – реакция мусульман по всему миру

Группы мусульманских общин по всему миру осудили теракт в Крайстчерче и призвали власти Новой Зеландии расследовать нападение на мечеть.

Теракт в Новой Зеландии – реакция мусульман по всему миру

Группы мусульманских общин по всему миру реагируют на теракт в Новой Зеландии, выражая соболезнования пострадавшим и предупреждая о риске дальнейших нападений.

– Это действительно очень печальный день для всех. Крайне важно, чтобы в настоящее время мы все были едины против ненависти, разделения и фанатизма, – заявили в Ахмадийской мусульманской общине Австралии.

Американская группа Мусульманские адвокаты заявила: – Мы опустошены. Сегодня трагедия не только для мусульман, но и для всех людей веры и доброй воли.

Группа призвала мусульман в Соединенных Штатах оставаться “бдительными и сильными”, когда они посещают мечети в пятницу.

– Это самое смертоносное исламофобское террористическое нападение, которое мы испытали за последнее время, – сказал генеральный секретарь Мусульманского совета Британии Харун Хан. – Поскольку остальные из нас готовятся проводить наши собственные пятничные молитвы сегодня, мы делаем это с беспокойством о том, безопасны ли наши мечети и общины перед лицом непрекращающейся исламофобии и враждебности по отношению к мусульманам.

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– Жестокое преступление шокировало и ранило чувства всех мусульман во всем мире и послужило дополнительным предупреждением об очевидных опасностях из-за ненависти, нетерпимости и исламофобии, – сказал генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бен Ахмад аль-Отхаймин.

Он также призвал власти Новой Зеландии тщательно расследовать это нападение.

Напомним, в ночь с 14 на 15 марта произошел теракт в Новой Зеландии. Факты ICTV сообщают, что и где произошло, сколько людей погибло, кем был террорист, кто стоит за организацией стрельбы и какая ситуация сейчас в стране.

Источник: CNN

 

Фото: Dreamstime

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