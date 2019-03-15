Групи мусульманських громад по всьому світу засудили теракт у Крайстчерчі й закликали владу Нової Зеландії розслідувати напад на мечеть.

Групи мусульманських громад по всьому світу реагують на теракт у Новій Зеландії, висловлюючи співчуття постраждалим і попереджаючи про ризик подальших нападів.

– Це дійсно дуже сумний день для всіх. Украй важливо, щоб в даний час ми всі були єдині в боротьбі з ненавистю, поділом та фанатизмом, – заявили в Ахмадійскій мусульманській громаді Австралії.

Американська група Мусульманські адвокати заявила: – Ми спустошені. Сьогодні трагедія не тільки для мусульман, але і для всіх людей віри і доброї волі.

Група закликала мусульман у Сполучених Штатах залишатися “пильними і сильними”, коли вони відвідують мечеті в п’ятницю.

– Це найсмертоносніший ісламофобський терористичний напад, який ми зазнали за останній час, – сказав генеральний секретар Мусульманської ради Британії Харун Хан. – Оскільки решта з нас готуються проводити наші власні п’ятничні молитви сьогодні, ми робимо це із занепокоєнням про те, чи безпечні наші мечеті й громади перед лицем безперервної ісламофобії та ворожості по відношенню до мусульман.

Читайте: Маніфест, трансляція і музика у авто: як стрілок готувався до теракту у Новій Зеландії

– Жорстокий злочин шокував і поранив почуття усіх мусульман по всьому світу та став додатковим попередженням про очевидні небезпеки через ненависть, нетерпимість та ісламофобію, – сказав генеральний секретар Організації ісламського співробітництва Юсеф бен Ахмад аль-Отхаймін.

Він також закликав владу Нової Зеландії ретельно розслідувати цей напад.

Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 березня стався теракт у Новій Зеландії. Факти ICTV повідомляють, що і де сталось, скільки людей загинуло, ким був терорист, хто стоїть за організацією стрілянини та яка ситуація зараз в країні.

Джерело: CNN