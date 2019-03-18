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НАТО-Грузия 2019: стартовали учения с участием военных 24 стран

В Грузии официально стартовали командно-штабные учения НАТО-Грузия 2019.

нато грузия

Стартовали командно-штабные учения НАТО-Грузия 2019.

Они будут проходить с 18 по 29 марта в Совместном центре тренировок и оценки (JTEC), в них примут участие 343 единицы военного и гражданского персонала.

Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, Североатлантического альянса и стран-партнеров, а также усиление возможностей управления и контроля Сил обороны Грузии.

Во время учений проверят подход альянса Non Article 5 к реагированию на кризисы. В этом процессе будут принимать активное участие представители международных и неправительственных организаций.

Руководить процессом будут Генштаб Сил обороны Грузии совместно с JTEC.

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Ментором грузинской стороны выступит Командование по трансформации НАТО (ACT), Командование сухопутных войск НАТО (LANDCOM) и Совместный тренировочный и оценочный центр (JFTC).

В учениях будут участвовать Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция и США и четыре страны-партнера НАТО — Азербайджан, Финляндия, Грузия и Швеция.

Также участие примут международные гуманитарные организации — Международный комитет Красного креста (ICRC), Департамент миротворческих операций ООН (DPKO) и Всемирная организация здравоохранения ООН.

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НАТО-Грузия 2019: стартовали учения с участием военных 24 стран / 2 фотографии

К слову, Россия собирается провести в оккупированном Крыму учения, в которых примут участие около 10 тыс. военнослужащих.

Источник: Грузия-online

Фото: 1tv.ge

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