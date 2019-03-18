У Грузії офіційно стартували командно-штабні навчання НАТО-Грузія 2019.

Стартували командно-штабні навчання НАТО-Грузія 2019.

Вони будуть проходити з 18 по 29 березня в Спільному центрі тренувань і оцінки (JTEC), в них візьмуть участь 343 одиниці військового і цивільного персоналу.

Метою навчань є підвищення оперативної сумісності збройних сил Грузії, Північноатлантичного альянсу і країн-партнерів, а також посилення можливостей управління і контролю Сил оборони Грузії.

Під час навчань перевірять підхід альянсу Non Article 5 до реагування на кризи. У цьому процесі братимуть участь представники міжнародних та неурядових організацій.

Керувати процесом будуть Генштаб Сил оборони Грузії спільно з JTEC.

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Ментором грузинської сторони виступить Командування з трансформації НАТО (ACT), Командування сухопутних військ НАТО (LANDCOM) і Спільний тренувальний і оцінний центр (JFTC).

У навчаннях братимуть участь Албанія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Франція, Греція, Велика Британія, Угорщина, Латвія, Литва, Голландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Туреччина і США і чотири країни-партнера НАТО – Азербайджан, Фінляндія, Грузія і Швеція.

Також участь візьмуть міжнародні гуманітарні організації – Міжнародний комітет Червоного хреста (ICRC), Департамент миротворчих операцій ООН (DPKO) і Всесвітня організація охорони здоров’я ООН.









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Джерело: Грузия-online

Фото: 1tv.ge