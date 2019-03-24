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Пытался получить контакты: французского посла уволили из-за домогательств

Французского посла в островном государстве Вануату Робби Джедиса уволили из-за домогательств.

Пытался получить контакты: французского посла уволили из-за домогательств

Посол Франции в островном государстве Вануату Робби Джедиса сложил свои полномочия, сообщает на правительственном сайте.

Читайте: Главу кинокомпании Warner Brothers обвинили в сексуальных домогательствах

На него подали жалобу в городе Нумеа. Во время саммита, глава одной фирмы заявила, что посол приставал к ней и пытался получить ее контакты.

Ранее американского актера Моргана Фримена обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.

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