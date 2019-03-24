PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Намагався отримати контакти: французького посла звільнили через домагання

Французького посла в острівній державі Вануату Роббі Джедіса звільнили через домагання

Намагався отримати контакти: французького посла звільнили через домагання

Посол Франції в острівній державі Вануату Роббі Джедіса склав свої повноваження, повідомляє на урядовому сайті.

Читайте: Главу кінокомпанії Warner Brothers звинуватили в сексуальних домаганнях

На нього подали скаргу в місті Нумеа. Під час саміту, глава однієї фірми заявила, що посол приставав до неї і намагався отримати її контакти.

Раніше американського актора Моргана Фрімена звинуватили в неналежній поведінці і сексуальних домаганнях.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Манчестер Сіті виплатить £1 млн компенсації жертвам тренерів-педофілів
Згвалтував двох хлопчиків: скарбник Ватикану засуджений до 6 років в’язниці
Главу кінокомпанії Warner Brothers звинуватили в сексуальних домаганнях
Співака R. Kelly заарештували у США. Його звинувачують у сексуальному насильстві
Наказував ставити клізми і знімати на відео. Секс-скандал у ЗСУ отримав продовження
Найбагатшу людину у світі шантажують відвертими фото
Як Кремль планує втрутитися у вибори в Україні за допомогою Насті Рибки
Кріса Брауна заарештували в Парижі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка