Больше всего мест в Европарламенте достанется Европейской народной партии.

Объявлены окончательные результаты выборов в Европарламент, согласно которым места распределились следующим образом:

Европейская народная партия (EPP) – 178;

Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) – 152;

Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) – 108;

Группа зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA) – 67;

Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) – 61;

Конфедеративная группа Европейских объединенных левых/Нордических зеленых левых (GUE/NGL) – 39;

Европа свободы и прямой демократии (EFDD) – 53;

Группа Европы наций и свободы (ENF) – 55;

NI (депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам) – 7.

Также в Европарламент проходит 31 депутат, не принадлежащий ни к одной политической группе.

С понедельника, 27 мая, лидеры партий начнут переговоры о формировании большинства.

Latest provisional results of the 2019 European elections (for more information check https://t.co/cy2uaAq3bY): pic.twitter.com/4iwKOXeG7w — European Parliament (@Europarl_EN) 26 мая 2019 г.

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Кстати, явка стала рекордной за последние 20 лет – на выборах в Европарламент проголосовали 50,5% избирателей.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Литве лидирует независимый кандидат Гитанасу Науседе.

Фото: European Parliament