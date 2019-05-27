Больше всего мест в Европарламенте достанется Европейской народной партии.
Объявлены окончательные результаты выборов в Европарламент, согласно которым места распределились следующим образом:
- Европейская народная партия (EPP) – 178;
- Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) – 152;
- Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) – 108;
- Группа зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA) – 67;
- Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) – 61;
- Конфедеративная группа Европейских объединенных левых/Нордических зеленых левых (GUE/NGL) – 39;
- Европа свободы и прямой демократии (EFDD) – 53;
- Группа Европы наций и свободы (ENF) – 55;
- NI (депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам) – 7.
Также в Европарламент проходит 31 депутат, не принадлежащий ни к одной политической группе.
С понедельника, 27 мая, лидеры партий начнут переговоры о формировании большинства.
Latest provisional results of the 2019 European elections (for more information check https://t.co/cy2uaAq3bY): pic.twitter.com/4iwKOXeG7w
— European Parliament (@Europarl_EN) 26 мая 2019 г.
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Кстати, явка стала рекордной за последние 20 лет – на выборах в Европарламент проголосовали 50,5% избирателей.
Напомним, во втором туре президентских выборов в Литве лидирует независимый кандидат Гитанасу Науседе.
Фото: European Parliament