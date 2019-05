Объявлены окончательные результаты выборов в Европарламент, согласно которым места распределились следующим образом:

Также в Европарламент проходит 31 депутат, не принадлежащий ни к одной политической группе.

С понедельника, 27 мая, лидеры партий начнут переговоры о формировании большинства.

Latest provisional results of the 2019 European elections (for more information check https://t.co/cy2uaAq3bY): pic.twitter.com/4iwKOXeG7w

— European Parliament (@Europarl_EN) 26 мая 2019 г.