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Выборы в Европарламент: результаты и явка

Больше всего мест в Европарламенте достанется Европейской народной партии.

Вибори до Європарламенту

Объявлены окончательные результаты выборов в Европарламент, согласно которым места распределились следующим образом:

  • Европейская народная партия (EPP) – 178;
  • Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) – 152;
  • Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) – 108;
  • Группа зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA) – 67;
  • Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) – 61;
  • Конфедеративная группа Европейских объединенных левых/Нордических зеленых левых (GUE/NGL) – 39;
  • Европа свободы и прямой демократии (EFDD) – 53;
  • Группа Европы наций и свободы (ENF) – 55;
  • NI (депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам) – 7.

Также в Европарламент проходит 31 депутат, не принадлежащий ни к одной политической группе.

С понедельника, 27 мая, лидеры партий начнут переговоры о формировании большинства.

 

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Кстати, явка стала рекордной за последние 20 лет – на выборах в Европарламент проголосовали 50,5% избирателей.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Литве лидирует независимый кандидат Гитанасу Науседе.

ФотоEuropean Parliament

Источник: Укринформ

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