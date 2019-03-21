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Канада дает $105 млн на военную поддержку Украины

В проекте бюджета Канады на 2019 год, внесенном в парламент, предусмотрено выделение в течение трех лет $105,6 млн на военную поддержку Украины.

Україна Канада

Часть этих средств пойдет на восстановление военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине, согласно которой около 200 канадских военных будут тренировать украинских коллег до марта 2022 года.

– В эту сумму входят $99,6 млн дополнительных средств, выделенных в течение трех лет на продолжение военного вклада Канады, а также до $6 млн на поддержку более широких усилий по воплощению обороны и безопасности реформ в Украине, – говорится в проекте бюджета.

Также военная поддержка Украины ”дополняет участие Канады в мероприятиях заверения и сдерживания в Центральной и Восточной Европе в рамках операции REASSURANCE, которая в июле 2018 была продлена и в течение четырех лет обойдется в $514 млн”.

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На днях ВСУ получили от Канады 56 внедорожников Ford различных модификаций.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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