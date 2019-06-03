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Дніпровський театр імені Шевченка виступив на The Mississauga Ukrainian Festival в Канаді

Колектив Дніпровського академічного музично-драматичного театру ім. Шевченка, який нині з творчим візитом у Канаді, взяв участь у The Mississauga Ukrainian Festival – фестивалі української культури та ідентичності в передмісті Торонто – місті Місісаґа.

Дніпровський театр імені Шевченка виступив на The Mississauga Ukrainian Festival в Канаді

Для наймолодших гостей фестивалю презентували українську класику – по-новому інтерпретовану казку Коза-Дереза.

– Гра акторів – супер! Дуже здивувався, коли дізнався, що театр приїхав до нас аж із Дніпра. Я чув, що це російськомовний регіон і там близько до війни. Але приємно, що люди шанують українську мову, зробили таку класну інтерпретацію відомої казки, – поділився враженнями український канадець Олександр Фурман. 

Колектив театру представив музичні і танцювальні номери, окремо уривки з драматичної вистави-концерту Ігоря Кирильчатенка АТО – Ангели тебе оберігають.

– Ангели тебе оберігають – це вже нова українська драматургія, з якою ми хочемо познайомити якнайширші кола канадського суспільства. Звісно, це воєнна тематика, проблеми життя й смерті, морального вибору – коли зіштовхуєшся не лише з відкритим ворогом – Росією, але й байдужістю наших людей. Такі моменти є зрозумілими усім, де б ви не жили, – ділиться режисер Ігор Кирильчатенко.

Канадець з України Сергій Байда, який став свідком дійства, каже, що дуже радий потрапити на виступ такого іменитого професійного театру.

– Про Дніпро знаю небагато – там до мільйона населення і близько до війни. Я в Канаді з 1993 року, але стежу за тим, що відбувається в Україні, – додав він. 

Цього року The Mississauga Ukrainian Festival відбувається вп’яте. Маючи державну підтримку, він проходить на центральній площі Місісаґа – міста населенням 700-тисячним населенням та шостим за величною у Канаді.

Цього року у фестивалі взяли участь 20 колективів.

– The Mississauga Ukrainian Festival – це відзначення української культури на очах всіх канадців. На відміну від інших українських фестивалів, які відбуваються на українських оселях і є внутрішнім святом для нас. Тому фестиваль на центральній площі міста – він для всіх канадійців, – відзначив співорганізатор заходу Юрій-Роман Клюфас.

Також організатори намагаються зробити так, щоб у кожному місті Канади були цікаві фестивалі.

– Українці в Канаді – це не емігранти! Це справжні канадійці, які приїхали 125 років тому і вже шість поколінь живуть тут. Ми пропагуємо українську культуру і щасливі, що мали нагоду завдяки фонду Солідарність та Олександру Петровському привезти сюди чудовий театральний колектив із Дніпра, – додав співорганізатор фестивалю та відомий скрипаль-віртуоз Василь Попадюк.

Серед багатотисячної аудиторії фестивалю – канадський політик Іван Бейкер, депутат Законодавчої асамблеї штату Онтаріо. Він виступає за негайне надання Україні летальних оборонних озброєнь з огляду на агресію Російської Федерації, що триває. 

– Візит Дніпровського драматичного театру – це унікальна нагода, щоб наша українська громада в Канаді осягнула, чим насправді є українська спадщина.

Дякую усім 27 членам дніпровської трупи, які приїхали до Канади. Я знаю, що люди Дніпра дуже постраждали від агресії Росії. Але вони є дуже відважні і борються, аби захистити Україну. Я дуже дякую Дніпру за це, – розповідає Іван Бейкер. 

Самим працівникам театру дуже приємно, що про нього знають і за кордоном.

– Дуже приємно від того, що Україну знають у Канаді, знають наше лихо, знають про наші негаразди та про успіхи, знають, що є такий театр у нас у Дніпрі, перший державний, український, зараз вже національний театр імені Тараса Шевченка, якому вже 100 років. Він не зрадив ніколи ні мову, ні культуру, ні нашому корінню. І коли про це знають і говорять за кордоном – нам дуже приємно, – зазначила директорка театру, заслужена артистка України Оксана Петровська.

Творчий візит Дніпровського академічного музично-драматичного театру ім. Шевченка до Канади триватиме до 5 червня.

Дніпровський академічний музично-драматичний театр ім. Шевченка заснований 23 серпня 1918 року указом гетьмана України Павла Скоропадського. З 1927 року постійне місце перебування театру – місто Дніпро.

На сцені театру виступали Лесь Курбас, Гнат Юра, Наталія Ужвій, Микола Садовський, Леонід Задніпровський, Лідія Кушкова. Серед сучасних акторів – ветерани війни на Сході України.

Колектив театру дав п’ять концертів у зоні АТО та у місцях дислокації ООС.

З 2016 року театр очолює Оксана Петровська, заслужена артистка України, провідний майстер сцени, кавалер ордена князя Володимира Великого ІІІ ступеня, а з 2018 року Дніпровський академічний музично-драматичний театр ім. Шевченка отримав статус Національного. Театр поки єдиний у Дніпрі з винятковим україномовним репертуаром.

До слова, раніше ми писали, що Канада дає $105 млн на військову підтримку України.

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