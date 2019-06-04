Австрію трясе від небаченого політичного скандалу, який вже охрестили Ібіца-гейт і який залишив країну без уряду. Все почалося з відео таємної зустрічі віце-канцлера уряду Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе із дівчиною на відомому курортному острові Ібіца. Цікаво, що скандал викликали зовсім не інтимні сцени, яких там не було. А те, ким виявилась ця загадкова блондинка і те, про що говорили учасники відео.

Згодом з’ясується, що дівчина представилась Оленою Макаровою, племінницею російського олігарха, засновника газової імперії Ітера Ігоря Макарова.

Сам бізнесмен, який входить до списку 50 найбагатших людей Росії, ні про яку племінницю не знає.

Зустріч із росіянкою організовує Йоганн Гуденус – один з керівників ультраправої Австрійської партії свободи. Гуденус вважається головним ідеологом посилення зв’язків із Росією. Декілька разів відвідував анексований Крим. І він, і Штрахе неодноразово були в Москві.

Далі під міцні напої стається власне те, що і обурило австрійців. Заступник голови уряду відверто підтримує пропозицію купити за російські гроші найпопулярніше в Австрії таблоїдне видання та активно співпрацювати з Москвою. Штрахе говорить про те, що преса має підтримати його партію свободи. Ця політична сила відома своєю проросійською позицією.

В обмін віце-канцлер обіцяє Кремлю державні контракти в Австрії. А з австрійською пресою зробити теж саме, що в Угорщини. Там, за прем’єр-міністра Віктора Орбана були закриті найбільші опозиційні ЗМІ або куплені лояльними прем’єру бізнесменами. Невже теж не без участі Москви?

Такі таємні зустрічі – не рідкість. За словами колишнього співробітника ФСБ і депутата Держдуми Геннадія Гудкова, Москва часто використовує подібні сценарії за кордоном. От тільки зараз так відверто підставлятися Кремлю не на руку. Але тоді чиїх рук ця справа?

В пресі з’являється зізнання в організації провокації загадкового юриста із Відня іранського походження Раміна Мірфахрая. Він стверджує, що найняв боснійську студентку, яка і зіграла бізнес-леді з Росії. За це нібито отримувала по €7 тис. за кожен день роботи. Загалом на всю операцію пішли аж €400 тис. Тут і оренда вілли на Ібіці, і жучки, і відеокамери.

За справу береться Австрійська прокуратура. Але кримінального складу злочину у діях Штрахе і Гуденуса не знаходить. Утім грандіозний скандал вимагав жертв. Тому спочатку про відставку повідомляє сам фігурант справи – віце-канцлер Штрахе, а згодом парламент висловлює вотум недовіри канцлеру Австрії – Себастіану Курцу. Кіндер-сюрприз, наймолодший в історії очільник країни, йде з посади.

– Питання лише в тому, хто зробив скандальне відео і головне, хто замовив та заплатив за нього? – зазначив Себастіан Курц.

Запитання Курца цілком резонне. Дуже сумнівною виглядає історія про юриста, який ненавидить продажних політиків, тому виклав майже півмільйона євро на викриття. Але зачіпка є. Шукайте жінку. Студентка, яка начебто зіграла роль Макарової. Її й досі не можуть знайти.

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Подібні провокації із високопоставленими чинами, яким підкладають красунь, у розвідників називаються медовою пасткою. І схоже віце-канцлер Австрії вскочив саме в неї. Але яка розвідка здатна відправити перших осіб Європейської країни у відставку? І головне, кому та навіщо це потрібно?

Цікаво що саме в цей час голова німецької контррозвідки Томас Хандельванг робить сенсаційну заяву про співпрацю австрійських колег із Росією. І що австрійці, ймовірно, зливають Москві таємну інформацію, яку ті отримують від Німеччини. Тому вірити їм не можна.

Чи могли західні розвідки сприяти цьому скандалу, аби зупинити проросійський вектор країни ЄС і НАТО? Цілком. Тим більше, що Кремль і ФСБ активно працюють у багатьох європейських країнах аби розвалити ЄС і ослабити НАТО.

Операцію було проведено більш ніж майстерно. Вілла на Ібіці нашпигована жучками та відеокамерами. Колишній керівник зовнішньої розвідки КДБ, генерал Олег Калугін одразу розпізнає роботу своїх колег. Бо й сам вдавався до подібних методів, які майже не змінилися.

Відставка уряду Австрії: чи причетна ФСБ

Прикладів з жінками більш ніж достатньо. Як от історія росіянки Катерини Затуливетер. Дівчина мала стосунки із членом британського парламенту Майклом Хенкоком. Британська розвідка Мі 5 запідозрила, що дівчина – російська шпигунка.

Американські спецслужби взяли російську шпигунку Анну Чапман влітку 2010 року. У суді вона зізнається, що проводила розвіддіяльність. Дізнавалася про ядерне озброєння США та керівників ЦРУ. Росія заявить, що до цього не причетна. Але згодом обміняє її та ще десятьох затриманих російських шпигунів на чотирьох агентів США.

Росія посилює свої позиції в ЄС. Це показали останні вибори до Європарламенту. У Франції перемагає подруга Путіна – Марін Лє Пен. В Італії перемогла правопопулістська та проросійська Ліга Півночі скандального Маттео Сальвіні, який є заступником прем’єр-міністра.

Посилення проросійських сил в ЄС несе загроз і для Європи і для України. Поки в Європарламенті зберіглася демократична більшість, яка підтримує санкції проти Москви. Але тенденції небезпечні.

До слова, Факти ICTV розповідали про агентів ФСБ в Україні.