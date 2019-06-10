В Североуральске (Россия) пьяный мужчина выбросил из окна 3-месячного ребенка.

Мужчина выбросил из окна 3-месячного ребенка своей подруги в Североуральске (Россия).

Пьяный мужчина пришел в гости к подруге, которая ушла в магазин, оставив 3-месячного младенца под его присмотром.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил мальчика из окна первого этажа.

Рядом с домом проходил мужчина и, услышав звон бьющегося стекла, побежал на звук. На подоконнике квартиры он увидел мужчину с ребенком.

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Прохожий вплотную подошел к дому и успел поймать младенца.

Ребенок госпитализирован, хотя травм не получил.

Мужчину задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Также рассматривается вопрос об изъятии ребенка из семьи.

Напомним, жители российского города Киселевск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой о политическом убежище.

Источник: Интерфакс