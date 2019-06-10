У Сєвєроуральську (Росія) п’яний чоловік викинув з вікна 3-місячну дитину.

Чоловік викинув з вікна 3-місячну дитину своєї подруги у Сєвєроуральську (Росія).

П’яний чоловік прийшов в гості до подруги, яка пішла в магазин, залишивши 3-місячне немовля під його наглядом.

Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, викинув хлопчика з вікна першого поверху.

Поруч з будинком проходив чоловік і, почувши дзвін скла, що б’ється, побіг на звук. На підвіконні квартири він побачив чоловіка з дитиною.

Читайте: У Сочі зіткнулися два автобуси з туристами: десятки постраждалих

Перехожий впритул підійшов до будинку і встиг зловити немовля.

Дитина госпіталізована, хоча травм не отримала.

Чоловіка затримали і пред’явили звинувачення в замаху на вбивство малолітнього.

Також розглядається питання про вилучення дитини з сім’ї.

Нагадаємо, жителі російського міста Кисельовськ записали відеозвернення до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням про політичний притулок.

Джерело: Інтерфакс