У Сєвєроуральську (Росія) п’яний чоловік викинув з вікна 3-місячну дитину.
Чоловік викинув з вікна 3-місячну дитину своєї подруги у Сєвєроуральську (Росія).
П’яний чоловік прийшов в гості до подруги, яка пішла в магазин, залишивши 3-місячне немовля під його наглядом.
Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, викинув хлопчика з вікна першого поверху.
Поруч з будинком проходив чоловік і, почувши дзвін скла, що б’ється, побіг на звук. На підвіконні квартири він побачив чоловіка з дитиною.
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Перехожий впритул підійшов до будинку і встиг зловити немовля.
Дитина госпіталізована, хоча травм не отримала.
Чоловіка затримали і пред’явили звинувачення в замаху на вбивство малолітнього.
Також розглядається питання про вилучення дитини з сім’ї.
Нагадаємо, жителі російського міста Кисельовськ записали відеозвернення до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням про політичний притулок.
Джерело: Інтерфакс