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Факты / Мир

Протесты в Грузии: оппозиция выдвинула три требования к власти

В Тбилиси началась вторая волна протестов. Оппозиционные партии выдвинули три требования требования к действующей власти.

Протести в Тбілісі

Оппозиционные партии Грузии озвучили три основных требования к власти и призвали население присоединиться к акции протеста возле здания парламента.

Первое требование оппозиции – отставка министра внутренних дел Грузии. Второе требование – освобождение задержанных граждан, третья – начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

– Требование об отставке Гахария остается в силе. Гахария обязательно должен уйти в отставку.

Начать уголовное расследование в связи с фактами незаконного задержания, а также незамедлительно освободить незаконно задержанных наших сограждан, — заявила политический секретарь Республиканской партии Тамар Кордзая.

Читайте: Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Митингующие вновь собрались и требуют отставки власти и объяснений за вчерашний силовой разгон.

Напомним, протесты в Грузии начались вечером 20 июня, на которых народ выступил против российских оккупантов. Факты ICTV собрали хронологию протестов в Грузии и самую важную информацию на данный момент.

Источник: Новости-Грузия

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