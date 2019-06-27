Украинский политзаключенный Владимир Балух, который находится в российском СИЗО, снова объявил голодовку.

Политзаключенный Владимир Балух в российском СИЗО объявил голодовку в знак протеста.

К Балуха безуспешно пытался пробиться украинский консул. А заявления политзаключенного о допуске консула администрация СИЗО игнорирует.

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– Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку. Меня это заявление взволновало, я решил посетить его и на следующий день, 26 июня, – специально, чтобы узнать о состоянии его здоровья и дел. Встретил он меня радостно – можно было поговорить и снова погреться в кабинете, – сообщил адвокат Даниил Берман.

Он добавил, что Балух перестал принимать пищу и передал письменное сообщение администрации о начале голодовки.

Напомним, еще в марте Владимира Балуха перевели в штрафной изолятор колонии №4 города Торжок Тверской области РФ.

3 октября 2018 года так называемый Верховный суд Крым изменил приговор Владимиру Балуху – с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

Фото: Крым. Реалии

Источник: Новая газета