Український політв’язень Володимир Балух, який знаходиться у російському СІЗО, знову оголосив голодування.

Політв’язень Володимир Балух в російському СІЗО оголосив голодування на знак протесту.

До Балуха безуспішно намагався пробитися український консул. А заяви політв’язеня про допуск консула адміністрація СІЗО ігнорує.

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– Володимир Григорович повідомив мені, що з вечора 25 числа починає голодуванняу. Мене ця заява схвилювало, я вирішив відвідати його і наступного дня, 26 червня, – спеціально, щоб довідатися про стан його здоров’я і справ. Зустрів він мене радісно – можна було поговорити і знову погрітися в кабінеті, – повідомив адвокат Данило Берман.

Він додав, що Балух перестав приймати їжу та передав письмове повідомлення адміністрації про початок голодування.

Нагадаємо, ще у березні Володимира Балуха перевели до штрафного ізолятора колонії №4 міста Торжок Тверської області РФ.

3 жовтня 2018 року так званий Верховний суд Криму змінив вирок Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Фото: Крим. Реалії

Джерело: Новая газета