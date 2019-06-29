Німеччина і Нідерланди підписали угоду, яка регулює створення військового інтернету.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн і міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд підписали угоду про створення спільного військового інтернету під назвою Tactical Edge Networking (TEN).

Спочатку TEN використовуватимуть для того, щоб об’єднати комунікації між наземними операціями німецької армії і тактичною програмою FOXTROT, яку використовують війська Нідерландів.

У всіх військ будуть однакові засоби комунікації (комп’ютери, планшети, телефони, радіоприймачі), щоб працювати у мережі TEN.

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Надалі проект планують використовувати для того, щоб об’єднати військові мережі з поліпшеними стандартами країн-членів НАТО.

До слова, Сенат США схвалив виділення Україні військової допомоги у розмірі $300 млн.

Джерело: ZDNet