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В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Социальные сети Instagram и Facebook по всему миру испытывают временные сбои.

В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

В работе Instagram и Facebook произошел сбой по всему миру. Ряд стран, в том числе и Украина подверглись сбою в работе соцсетей.

По сети Instagram, проблемы в работе наблюдаются с 15.45. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Великобритании и Франции.

Сервис также плохо работает в Украине, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канаде.

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В июне уже наблюдались сбои в работе Instagram, а в марте этого года Facebook и Instagram пережили наиболее крупные сбои. По данным сервиса Downdetector, проблема была глобальной.

Напомним, Укрзализныця предупреждает о возможных сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов.

Источник: Downdetector

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