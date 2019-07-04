У Римі громада українців протестувала проти візиту Володимира Путіна.

У Римі громада українців зібралася на мітинг, щоб висловити своє обурення візитом до італійської столиці президента РФ Володимира Путіна.

Півсотні українців прийшли на площу Бокка делла Веріта, де вигукували гасла: “Putin, go home”, “Путін, руки геть від України!”.

За словами учасників акції, громада зібралася, щоб нагадати італійській владі, що Путін – це “диктатор, який окупував частину незалежної України”.

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– Виглядає, що в Італії забули, що в Європі триває війна, а її ініціатором є саме Путін, – наголосив під час виступу Олесь Городецький.

Як повідомлялося, Путін під час візиту до Рима завітав у Ватикан для зустрічі з Папою Римським Франциском.

Фото: Радіо Свобода