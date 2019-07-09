Исследуя белые пятна на спутниковой карте Украины, можно зацепиться за интересную деталь. На одном из участков в Житомирской области – сплошной лес, в котором до сих пор функционирует некогда самый секретный объект Советского Союза.

Речь идет о перевернутом небоскребе – несколько десятков метров вглубь земли. Ранее, кроме колючей проволоки под напряжением, подступы туда прикрывались пулеметными точками и минными полями. В конце этого перевернутого небоскреба – тяжелые металлические двери. А за ними комнаты, нашпигованные сложным электронным оборудованием.

Сегодня там станция сейсмического контроля под эгидой ООН. Впрочем, в советское время здесь отслеживали несколько другое – ядерные взрывы. Пораженный американской бомбой в Хиросиме, Советский Союз бросился догонять США. Не без помощи шпионской сети. В 1949-м году в СССР уже есть своя атомная бомба. В 1953-м – состоится удачное испытание водородной.

И понеслось. Догнать и перегнать – популярный лозунг тех времен. СССР первым запустил человека в космос. Американцы первыми высадились в месяц. США обогнали СССР по количеству ядерных боеголовок. СССР выиграл лидерство в ракетостроении.

Гонка вооружений советских времен скрывает кучу тайн. Одна из них до сих пор считается едва ли не самой большой загадкой ХХ века. Речь о трагической истории на перевале Дятлова в Уральских горах.

Ниточки тянутся в легендарный УПИ – уральский политехнический институт. Именно в нем учился Игорь Дятлов. В начале 1959-го Дятлов с группой туристов исчезает на Северном Урале. Искали сначала волонтеры, потом присоединились военные и, по некоторым воспоминаниям, КГБ.

Впоследствии нашли тела первых двух погибших. Они были полураздетые, на расстоянии полутора километров от брошенной группой палатки. Остальных найдут неподалеку. Переломы ребер, трещины черепов – как будто они упали с высоты. Следы радиации на одежде. У некоторых – отсутствуют глаза и язык.

Несмотря на странные травмы, другие доказательства – вероятных убийц никто не будет искать. Над тайной гибели группы Дятлова ломают головы исследователи уже 60 лет. Одна из популярных на Урале версий – будто бы там упала ракета. Остатки токсичного топлива образовали облако, которое заставило туристов покинуть палатку. А так называемые огненные шары, которые якобы видели и другие жители в то время Свердловской области – не что иное, как баллистические снаряды. Их вроде бы и успел сфотографировать один из участников похода.

Из-за отравления они якобы ослепли и не смогли вернуться в палатку. Конечно, ни о каких пусках ракет с авариями на Северном Урале никто нигде не сообщал.

Один из самых известных ракетостроителей СССР и Украины Владимир Кукушкин уверен, что никакой аварии там быть не могло. В 1959-м году ни одна из существующих межконтинентальных ракет не могла долететь до перевала Дятлова с ракетных полигонов. К тому же, у Кукушкина есть своя версия: под Свердловском есть атомное предприятие, на котором произошла авария мирового значения.

Это была первая масштабная в СССР техногенная катастрофа. Кыштымская авария – ее назвали потому, что город Кыштым было ближайшим известным населенным пунктом, а вот Озерск, в котором произошел взрыв, официально не существовал. И о самой аварии в Союзе никто не узнал – тайну скрыли даже от жителей сел, которые эвакуировали. Несмотря на то, что по международной классификации Кыштымская катастрофа считается серьезной аварией, мощнее нее только – Чернобыль и Хиросима.

Именно на перевале Дятлова на одежде туристов найдут следы радиации. Эту версию в следственных органах России никак не комментируют. И это неудивительно, ведь Маяк до сих пор работает…

Октябрь 2017-го. Французские и немецкие СМИ бьют тревогу. Над Европой появилась гигантское радиоактивное облако. В воздухе рутений 106. В природе этого химического элемента не существует. Откуда он взялся?

Вещество образуется только в процессе ядерного производства или утилизации радиоактивных отходов. Ниточки привели к Челябинской области, секретному городу Озерск – тому самому, где за 60 лет до того тоже скрывали Кыштымскую катастрофу. Но, теперь не секрет, что во времена холодной войны Маяк производил радиоактивные вещества для ядерных бомб и боеголовок.

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Впрочем, с помощью гонки вооружений человечество получило не только катастрофы и засекреченные взрывы. Тефлоновая сковорода, мобильный телефон… К чему это здесь? А к тому, что все эти предметы родились благодаря гонке вооружений. Именно тефлон использовался во время знаменитых космических войн. Микроволновка – также родом оттуда.

Физик Перси Спенсер, работавший на американское Минобороны, конструировал излучатель для радара ПВО. Вдруг в его кармане начал таять шоколадный батончик. Сразу поняв, что к чему, он пошел запатентовал изобретение. Война всегда была двигателем прогресса. А гонка вооружений – это явление не только последние 100 лет.

Конкретный термин гонка вооружений появился в начале ХХ века, когда Великобритания и Германия строили корабли – каждый раз все больше по размеру и калибру. Один из самых мощных броненосцев британцы назвали Дредноут – в переводе Бесстрашный.

Между тем, пока Россия снова стучит теперь уже не хрущевским, а путинским ботинком, американцы умело овладевают даже советскими идеями. Идея создать орбитальный самолет принадлежала киевлянину Глебу Лозино-Лозинскому. Проект под названием Спираль почему-то не вызвал интереса у советского руководства и его закрыли. А Лозино-Лозинский начал работать над кораблем Буран.

Однако, Соединенные Штаты смогли воплотить подобную идею в жизнь через 50 лет – орбитальный самолет компании Boeing, который передвигается вдоль орбиты, и его не видят радары. В ответ Путин пугает мир уникальной лазерным и гиперзвуковым оружием Кинжал.

Эксперты говорят, что российский президент блефует. На самом деле – это та же история, что и с суперновой системой радиоэлектронной борьбы Самарканд, которая на самом деле оказалась старой советской разработкой, только несколько модернизированной.

США в ответ уже ставит лазерное оружие на военные самолеты и подлодки. Пентагон разработал лазер, который может определять цель на расстоянии с сердцебиением. И бомбу, которую назвали Ниндзя, которая выпускает по цели острые лезвия.

Гонка вооружений двух миров приобретает новые обороты. И новых многомиллиардных затрат. В таком случае, проект Холодная война 2.0 может быть выгоден обеим сторонам. Так легче отвлекать население от будничных внутренних проблем. А с большими бюджетами и секретностью – проще объяснить, куда деваются государственные средства.

К слову, Факты ICTV рассказывали о секретном оружии Гитлера и СССР.